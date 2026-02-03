अलवर में पटवारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, सस्पेंड पटवारी की बहाली को लेकर प्रशासन को चेतावनी

अलवर जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। जिलेभर के पटवारी मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पटवारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला से मुलाकात कर सस्पेंड पटवारी करण सिंह चौधरी को तुरंत बहाल करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने साफ शब्दों में चेताया कि यदि बहाली नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।