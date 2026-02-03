सरिस्का में 6 से 8 फरवरी तक बाघ-चीता संरक्षण पर होगी राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में 6 से 8 फरवरी तक बाघ और चीता संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के 58 टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के निदेशक और 18 राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी शिरकत करेंगे।