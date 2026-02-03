Alwar: यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने मशाल जुलूस निकाला 



उन्होंने बताया कि इस मशाल जुलूस में ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, पुरुषार्थी समाज, वैश्य समाज सहित अन्य सवर्ण समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभा के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा।