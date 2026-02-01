अलवर : टॉफी खाते ही मुंह में विस्फोट, बच्ची का जबड़ा फटा, आईसीयू में भर्ती

परिजनों ने किराने की दुकान संचालक के खिलाफ रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्षु अपनी बड़ी बहन अहाना के साथ दुकान पर टॉफी लेने गई थी। आरोप है कि दुकान संचालक सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने बच्ची को बारूद-पटाखे वाली टॉफी दे दी। जैसे ही बच्ची ने टॉफी को मुंह में रखकर चबाया, टॉफी में मौजूद बारूद के कारण मुंह के भीतर ही विस्फोट हो गया, जिससे बच्ची का जबड़ा और मुंह बुरी तरह फट गया।