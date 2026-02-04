टॉफी चबाते ही बच्ची के मुंह में विस्फोट, जबड़ा फटा

जानकारी के अनुसार बच्ची के चेहरे, मुंह और जबड़े के हिस्से में गहरी और जटिल चोटें आई हैं। इस दौरान बच्ची की जटिल सर्जरी की गई, जिसके बाद वह खतरे से बाहर है। उसे अभी चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है। अक्षु अपनी बड़ी बहन अहाना के साथ गांव की दुकान पर टॉफी लेने गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि दुकान संचालक सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने बच्ची को बारूद-पटाखे वाली टॉफी दे दी। जैसे ही बच्ची ने टॉफी को चबाया, टॉफी में मौजूद बारूद के कारण मुंह के भीतर ही विस्फोट हो गया।