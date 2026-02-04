495 लाख रुपए की लागत से बनेंगे वार्ड, गैलरी और आपातकालीन कक्ष भी होंगे तैयार

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने ट्रॉमा सेंटर के लिए 495 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन विभागीय प्रक्रियाओं में उलझन के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही थी। हाल ही में 14 जनवरी को कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर ट्रॉमा सेंटर से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की थी। मामले में एक वर्ष बीतने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर कलक्टर ने नाराजगी जताते हुए तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे।अलग-अलग खर्च पर बजट का प्रावधान