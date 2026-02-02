कठूमर प्रधान संगम चौधरी की जॉइनिंग नहीं होने पर जिला परिषद में धरना शुरू 

धरना दे रहे लोगों का कहना है कि नियमानुसार प्रधान चुने जाने के बाद भी संगम चौधरी को अब तक जॉइनिंग नहीं दी गई है, जिससे पंचायत समिति के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। समर्थकों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर प्रशासनिक स्तर पर देरी की जा रही है और प्रधान की आईडी सक्रिय नहीं की जा रही, जिससे विकास कार्यों की फाइलें अटकी हुई हैं।