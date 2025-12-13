सिलीसेढ़ स्थित होटल देसी ठाठ फिर हुआ सील, अलवर UIT की कार्रवाई

यूआईटी ने की करवाई (फोटो - पत्रिका)
अलवर के सिलीसेढ़ क्षेत्र में बिना भू-उपयोग रूपांतरण (लैंड यूज कन्वर्जन) कर बनाए गए होटल देसी ठाठ के खिलाफ अलवर यूआईटी ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा होटल की सील खोलने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने के बाद की गई। शनिवार को यूआईटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और होटल को दोबारा सील कर दिया।
दरअसल कि देसी ठाठ होटल प्रकरण में 12 दिसंबर को एडीजे तृतीय न्यायालय में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इसी बीच यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में 4 दिसंबर को देसी ठाठ होटल सहित सिलीसेढ़ क्षेत्र के कुल 10 होटलों को सील किया गया था। इनमें से कुछ होटलों ने न्यायालय से राहत की मांग की थी, लेकिन देसी ठाठ होटल को मिली अस्थायी राहत को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
