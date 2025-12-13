सिलीसेढ़ स्थित होटल देसी ठाठ फिर हुआ सील, अलवर UIT की कार्रवाई

अलवर के सिलीसेढ़ क्षेत्र में बिना भू-उपयोग रूपांतरण (लैंड यूज कन्वर्जन) कर बनाए गए होटल देसी ठाठ के खिलाफ अलवर यूआईटी ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा होटल की सील खोलने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने के बाद की गई। शनिवार को यूआईटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और होटल को दोबारा सील कर दिया।