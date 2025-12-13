किरोड़ी बोले- मेरे खिलाफ 138 केस, हिस्ट्रीशीट नहीं खुली तो पुलिस से हुई गलती… क्या है पूरा मामला? 

मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। नई बसें खरीदी गई हैं, दुग्ध उत्पादन और जीएसटी कलेक्शन में राज्य आगे बढ़ा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 90 हजार युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि सवा लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। सड़कों पर 27,238 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हुई है।