अलवर

किरोड़ी बोले- मेरे खिलाफ 138 केस, हिस्ट्रीशीट नहीं खुली तो पुलिस से हुई गलती… क्या है पूरा मामला? 

राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर अलवर में प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों पर जानकारी दी और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 13, 2025

प्रेस वार्ता में बोलते प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (फोटो - पत्रिका)

राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर शनिवार को प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अलवर और खैरथल-तिजारा जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला स्तरीय समारोहों में सहभागिता की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और आगामी प्राथमिकताओं पर जानकारी दी।

प्रेस वार्ता में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके खिलाफ कुल 138 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीट नहीं खुलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस से गलती हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमे जनहित से जुड़े आंदोलनों के हैं, जिनमें सरिस्का में होटल निर्माण और सवाई माधोपुर में बजरी खनन के खिलाफ आंदोलन शामिल हैं।


इथेनॉल फैक्टरी मामले में किसानों के समर्थन में दिखे मंत्री

हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्टरी के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि किसानों का आंदोलन सही है। फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी के निस्तारण के लिए एसटीपी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता को तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं मौके पर जाकर बात करेंगे।

पेपर लीक पर सख्त रुख, दोषियों पर हुई कार्रवाई

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक हुए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक मामलों में कार्रवाई की गई है और आगे भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

विकास कार्यों और रोजगार पर गिनाईं उपलब्धियां

मंत्री ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। नई बसें खरीदी गई हैं, दुग्ध उत्पादन और जीएसटी कलेक्शन में राज्य आगे बढ़ा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 90 हजार युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि सवा लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। सड़कों पर 27,238 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हुई है।

ईआरसीपी और पानी को लेकर दी स्थिति की जानकारी

ईआरसीपी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि वे यह नहीं कह सकते कि अलवर को पानी कब तक मिलेगा, लेकिन 26 हजार करोड़ रुपये के टेंडर हो चुके हैं। नवनेरा बांध बन चुका है और नांदोती के पास बड़ा बांध निर्माणाधीन है, जिसके पूरा होते ही अलवर को पानी मिलने लगेगा।

खाद की कालाबाजारी पर 92 एफआईआर दर्ज

मंत्री ने बताया कि खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अब तक 92 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं जांच के लिए मैदान में उतरे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित भाजपा के संगठन पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

खैरथल-तिजारा में ‘विकास रथ’ को दिखाई हरी झंडी

खैरथल-तिजारा जिला मुख्यालय पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जन-जागरूकता के उद्देश्य से ‘विकास रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा।

