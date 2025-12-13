13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

जिला अभिभाषक संघ: अभिमन्यु अध्यक्ष, सुधीर यादव उपाध्यक्ष और रामकिशन बने सचिव

अलवर जिला अभिभाषक संघ को नया अध्यक्ष मिल गया है। त्रिकोणीय मुकाबले में अभिमन्यु सिंह चौहान नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राकेश कुमार शर्मा (614 मत) को 112 मतों से हराया को हराया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 13, 2025

अध्यक्ष अभिमन्यु (बीच में) उपाध्यक्ष सुधीर यादव (दाएं) सचिव रामकिशन (बाएं)

अलवर जिला अभिभाषक संघ को नया अध्यक्ष मिल गया है। त्रिकोणीय मुकाबले में अभिमन्यु सिंह चौहान नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राकेश कुमार शर्मा (614 मत) को 112 मतों से हराया को हराया। अजय यादव 184 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अभिमन्यु 2024 में भी चुनाव लड़े चुके हैं।

अन्य पदों पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद पर सुधीर यादव 20 मतों से विजयी घोषित हुए। सचिव पद पर रामकिशन 283 मतों से जीते। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल शर्मा ने 73, संयुक्त सचिव पद पर जयश्री ने 111 और पुस्तकालय सचिव पद पर सीमा मुखीजा ने 101 मतों से जीत दर्ज कर सीट पर कब्जा जमाया। इस बार चुनाव नतीजे पिछले साल के मुकाबले बहुत जल्दी घोषित हुए।

सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुनिराम यादव के नेतृत्व में चुनाव हुए देर रात तक नाचे समर्थन जीत के बाद कचहरी परिसर में जोरदार जश्न का माहौल रहा। नारेबाजी और माला पहनाकर जीतने वालों का स्वागत किया गया। ढोल की थाप और डीजे की धुनों पर वकील रात तक नाचते नजर आए।

सुबह से ही गहमागहमी, अपनों को वोट डलवाने की मशक्कत

कचरी परिसर में सुबह से ही गहमागहमी रही। मुख्य गेट पर ही समर्थकों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को वोट डालने की अपील की। हाथों में पर्चियां देकर महिला और पुरुष वकीलों ने हाथ जोड़कर वोट की अपील की। पूरा दिन कोर्ट परिसर चुनावी माहौल में रंगा नजर आया। अधिवक्ताओं के चैम्बर में जाकर भी वोट की अपील की गई। चुनाव शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान पुलिस भी तैनात रही। पहली बार संघ ने दो मतदान केंद्र बनाकर मतदान प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया। पहचान पत्र देखकर ही वोट डालने दिया गया।

4 बजे बाद शुरू हुई मतगणना

सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थक मौके पर ही डटे रहे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। देर रात तक वोटिंग चली। इसके बाद रात 10 बजे परिणाम घोषित हुए।
वकीलों को चैम्बर दिलाना पहली प्राथमिकता


नर्वनिर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान ने निर्वाचन के बाद पत्रिका से बातचीत में कहा कि वकीलों को जल्द से जल्द चैम्बर दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा कोर्ट की लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन करवाया जाएगा। वकीलों की जो भी समस्याएं और चुनाव के वक्त जो भी मैंने वादे किए, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे।

प्रत्याशियों को ये मिले वोट

अध्यक्ष

अभिमन्यु सिंह चौहान—726
राकेश—614
अजय—184

उपाध्यक्ष

सुधीर यादव—392
रामलखन—372
किशन—269
सतीश—263
आशीष खंडेलवाल—162

सचिव

रामकिशन—758
जितेंद्र—475
श्रवण सिंघल—235

कोषाध्यक्ष

अनिल शर्मा—415
प्रीतम सिंह कराहना—342
मोहित कौशिक—282
मुकेश गौड़—179
कृष्ण कुमार शर्मा—146
सर्वेश कुमार चौधरी—98
नरेश कुमार सैनी—90

संयुक्त सचिव

जयश्री—436
गौतम—315
विवेक—286
यशपाल—221
श्याम सुंदर—220

पुस्तकालय सचिव

सीमा मुखीजा—775
सिकंदर चौधरी—674

कार्यकारिणी सदस्य

अशोक कुमार शर्मा— 615
लक्ष्मी मीमरोठ— 588
विशाल सिंह ढिल्लो— 517
अजय कौशिक— 448
पूनम यादव— 435

ये बने कार्यकारिणी सदस्य

अशोक कुमार शर्मा 615, लक्ष्मी मीमरोठ 588, विशाल सिंह ढिल्लो 517, अजय कौशिक 448 और पूनम यादव 435 मत लेकर कार्यकारिणी सदस्य बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जिला अभिभाषक संघ: अभिमन्यु अध्यक्ष, सुधीर यादव उपाध्यक्ष और रामकिशन बने सचिव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: राजगढ़ के देवीजी मंदिर में चांदी के तीन छत्र व मुकुट हुए चोरी 

अलवर

Siliserh Lake : गुड न्यूज, अलवर को मिला बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान, मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर दी बधाई

Rajasthan Siliserh Lake become country 95th Ramsar site How many sites in state Know
अलवर

जंगल में पुलिस का छापा, लाखों के जुए के साथ छह आरोपी गिरफ्तार

अलवर

सीआरपीएफ जवान कर्मवीर यादव का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

अलवर

जिला कलेक्टर ने किया कारागृह का औचक निरीक्षण, सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.