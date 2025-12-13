जिला अभिभाषक संघ: अभिमन्यु अध्यक्ष, सुधीर यादव उपाध्यक्ष और रामकिशन बने सचिव

अन्य पदों पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद पर सुधीर यादव 20 मतों से विजयी घोषित हुए। सचिव पद पर रामकिशन 283 मतों से जीते। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल शर्मा ने 73, संयुक्त सचिव पद पर जयश्री ने 111 और पुस्तकालय सचिव पद पर सीमा मुखीजा ने 101 मतों से जीत दर्ज कर सीट पर कब्जा जमाया। इस बार चुनाव नतीजे पिछले साल के मुकाबले बहुत जल्दी घोषित हुए।



सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुनिराम यादव के नेतृत्व में चुनाव हुए देर रात तक नाचे समर्थन जीत के बाद कचहरी परिसर में जोरदार जश्न का माहौल रहा। नारेबाजी और माला पहनाकर जीतने वालों का स्वागत किया गया। ढोल की थाप और डीजे की धुनों पर वकील रात तक नाचते नजर आए।