जिला अभिभाषक संघ: अभिमन्यु अध्यक्ष, सुधीर यादव उपाध्यक्ष और रामकिशन बने सचिव

अध्यक्ष अभिमन्यु (बीच में) उपाध्यक्ष सुधीर यादव (दाएं) सचिव रामकिशन (बाएं)
अलवर जिला अभिभाषक संघ को नया अध्यक्ष मिल गया है। त्रिकोणीय मुकाबले में अभिमन्यु सिंह चौहान नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राकेश कुमार शर्मा (614 मत) को 112 मतों से हराया को हराया। अजय यादव 184 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे। अभिमन्यु 2024 में भी चुनाव लड़े चुके हैं।
अन्य पदों पर भी रोचक मुकाबला देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद पर सुधीर यादव 20 मतों से विजयी घोषित हुए। सचिव पद पर रामकिशन 283 मतों से जीते। कोषाध्यक्ष पद पर अनिल शर्मा ने 73, संयुक्त सचिव पद पर जयश्री ने 111 और पुस्तकालय सचिव पद पर सीमा मुखीजा ने 101 मतों से जीत दर्ज कर सीट पर कब्जा जमाया। इस बार चुनाव नतीजे पिछले साल के मुकाबले बहुत जल्दी घोषित हुए।
सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुनिराम यादव के नेतृत्व में चुनाव हुए देर रात तक नाचे समर्थन जीत के बाद कचहरी परिसर में जोरदार जश्न का माहौल रहा। नारेबाजी और माला पहनाकर जीतने वालों का स्वागत किया गया। ढोल की थाप और डीजे की धुनों पर वकील रात तक नाचते नजर आए।
कचरी परिसर में सुबह से ही गहमागहमी रही। मुख्य गेट पर ही समर्थकों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को वोट डालने की अपील की। हाथों में पर्चियां देकर महिला और पुरुष वकीलों ने हाथ जोड़कर वोट की अपील की। पूरा दिन कोर्ट परिसर चुनावी माहौल में रंगा नजर आया। अधिवक्ताओं के चैम्बर में जाकर भी वोट की अपील की गई। चुनाव शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान पुलिस भी तैनात रही। पहली बार संघ ने दो मतदान केंद्र बनाकर मतदान प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया। पहचान पत्र देखकर ही वोट डालने दिया गया।
सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान हुआ। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थक मौके पर ही डटे रहे ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। देर रात तक वोटिंग चली। इसके बाद रात 10 बजे परिणाम घोषित हुए।
वकीलों को चैम्बर दिलाना पहली प्राथमिकता
नर्वनिर्वाचित अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह चौहान ने निर्वाचन के बाद पत्रिका से बातचीत में कहा कि वकीलों को जल्द से जल्द चैम्बर दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा कोर्ट की लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन करवाया जाएगा। वकीलों की जो भी समस्याएं और चुनाव के वक्त जो भी मैंने वादे किए, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे।
प्रत्याशियों को ये मिले वोट
अभिमन्यु सिंह चौहान—726
राकेश—614
अजय—184
सुधीर यादव—392
रामलखन—372
किशन—269
सतीश—263
आशीष खंडेलवाल—162
रामकिशन—758
जितेंद्र—475
श्रवण सिंघल—235
अनिल शर्मा—415
प्रीतम सिंह कराहना—342
मोहित कौशिक—282
मुकेश गौड़—179
कृष्ण कुमार शर्मा—146
सर्वेश कुमार चौधरी—98
नरेश कुमार सैनी—90
जयश्री—436
गौतम—315
विवेक—286
यशपाल—221
श्याम सुंदर—220
सीमा मुखीजा—775
सिकंदर चौधरी—674
अशोक कुमार शर्मा— 615
लक्ष्मी मीमरोठ— 588
विशाल सिंह ढिल्लो— 517
अजय कौशिक— 448
पूनम यादव— 435
अशोक कुमार शर्मा 615, लक्ष्मी मीमरोठ 588, विशाल सिंह ढिल्लो 517, अजय कौशिक 448 और पूनम यादव 435 मत लेकर कार्यकारिणी सदस्य बने।
