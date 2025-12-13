Alwar News: राजगढ़ के देवीजी मंदिर में चांदी के तीन छत्र व मुकुट हुए चोरी 

सूचना पर मौके पर मन्दिर से जुड़े अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने मन्दिर में गर्भगृह में देखा तो माता की तीन चांदी के छत्र, एक चांदी का मुकुट सहित माता के सिर पर लगाने का चांदी का चांद व दो डिब्बे आर्टिफिसियल ज्वैलरी के चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा ले चोरो की तलाश में जुट गई है।