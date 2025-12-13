13 दिसंबर 2025,

अलवर

Alwar News: राजगढ़ के देवीजी मंदिर में चांदी के तीन छत्र व मुकुट हुए चोरी 

राजगढ़-माचाडी सड़क मार्ग के मध्य स्थित देवीजी के मंदिर को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरो ने मंदिर से चांदी के तीन छत्र व मुकुट सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 13, 2025

इस मंदिर में हुई है चोरी (फोटो - पत्रिका)

राजगढ़-माचाडी सड़क मार्ग के मध्य स्थित देवीजी के मंदिर को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरो ने मंदिर से चांदी के तीन छत्र व मुकुट सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का जायजा ले चोरो की तलाश में जुट गई है।

मन्दिर से जुड़े नन्दकिशोर सैनी ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब चार बजे पप्पू सैनी माता की पूजा करने आता है। वह जब मुख्य दरवाजे से अंदर घुसा तो उसे मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। उसे चोरी का शक हुआ तो अंदर जाकर देखा की गर्भगृह में स्टील के गेट के बीच शीशा लगा हुआ है, जो कि टूटा हुआ था। जिसकी सूचना उन्हें दी गई।

सूचना पर मौके पर मन्दिर से जुड़े अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने मन्दिर में गर्भगृह में देखा तो माता की तीन चांदी के छत्र, एक चांदी का मुकुट सहित माता के सिर पर लगाने का चांदी का चांद व दो डिब्बे आर्टिफिसियल ज्वैलरी के चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा ले चोरो की तलाश में जुट गई है।

Updated on:

13 Dec 2025 11:35 am

Published on:

13 Dec 2025 11:34 am

