अलवर

जिला कलेक्टर ने किया कारागृह का औचक निरीक्षण, सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश

अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागृह पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया और जेल की व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं तथा सुरक्षा प्रबंधों का व्यापक आकलन किया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 12, 2025

अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागृह पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया और जेल की व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं तथा सुरक्षा प्रबंधों का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर भोजन, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की।

कलेक्टर शुक्ला ने विशेष रूप से मेडिकल वार्ड का निरीक्षण किया और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक सुधार जल्द लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला बंदियों और महिला कर्मचारियों के लिए ‘पिंक टॉयलेट’ की स्वीकृति पर भी विचार किया, ताकि उनकी आवश्यकताओं का बेहतर ध्यान रखा जा सके।


इस दौरान जेल परिसर में सोलर पैनल लगाने की योजना पर भी चर्चा हुई, जिससे ऊर्जा बचत और सुविधाओं में सुधार हो सके। कलेक्टर ने जेल की साफ-सफाई और अनुशासन को संतोषजनक बताते हुए जेल प्रशासन के कार्य की सराहना की। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी सुधार की आवश्यकता हो, वहां शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाएं।

