जिला कलेक्टर ने किया कारागृह का औचक निरीक्षण, सुविधाओं में सुधार के दिए निर्देश

अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को जिला कारागृह पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया और जेल की व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं तथा सुरक्षा प्रबंधों का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम सिटी और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर भोजन, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा प्रणाली की स्थिति की समीक्षा की।