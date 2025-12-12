12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अलवर

Alwar News: मानवता हुई शर्मसार… डंपिंग यार्ड में 6 माह का भ्रूण मिला

अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में विचलित करने वाली घटना सामने आई, जब अंबेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 माह का भ्रूण बरामद हुआ।

अलवर

Rajendra Banjara

Dec 12, 2025

सोनिया दहिया (सब इंस्पेक्टर, अरावली विहार)

अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में विचलित करने वाली घटना सामने आई, जब अंबेडकर नगर डंपिंग यार्ड में कचरे के बीच 6 माह का भ्रूण बरामद हुआ। सफाईकर्मियों को कचरा उठाते समय साड़ी में लिपटा संदिग्ध सामान दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर पता चला कि उसमें एक भ्रूण था।


यह देखकर सफाईकर्मी घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर सोनिया दहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एएसआई शंकरलाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और भ्रूण को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भेजा। इस घटना के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा अमानवीय कदम उठा सकता है, जिसने एक मासूम को जन्म लेने से पहले ही कचरे में फेंक दिया।

यह मामला न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता का भी कड़ा संकेत है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भ्रूण डंपिंग यार्ड तक कैसे पहुंचा। अरावली विहार थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

12 Dec 2025 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: मानवता हुई शर्मसार… डंपिंग यार्ड में 6 माह का भ्रूण मिला

