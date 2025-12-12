Alwar News: मानवता हुई शर्मसार… डंपिंग यार्ड में 6 माह का भ्रूण मिला



यह देखकर सफाईकर्मी घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर सोनिया दहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एएसआई शंकरलाल ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और भ्रूण को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भेजा। इस घटना के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा अमानवीय कदम उठा सकता है, जिसने एक मासूम को जन्म लेने से पहले ही कचरे में फेंक दिया।