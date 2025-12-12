अलवर में सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, गांव में छाया मातम 

अलवर जिले के बैहतूकला धोलागढ़ देवी थाना क्षेत्र के ग्राम बाडला में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय ओमवीर सिंह की मौत हो गई। देर शाम खेत से घर लौटते समय तेज रफ्तार वाहन ने ओमवीर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ा।