अलवर में सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, गांव में छाया मातम 

अलवर जिले के बैहतूकला धोलागढ़ देवी थाना क्षेत्र के ग्राम बाडला में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय ओमवीर सिंह की मौत हो गई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 12, 2025

जिला अस्पताल (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले के बैहतूकला धोलागढ़ देवी थाना क्षेत्र के ग्राम बाडला में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय ओमवीर सिंह की मौत हो गई। देर शाम खेत से घर लौटते समय तेज रफ्तार वाहन ने ओमवीर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में गिर पड़ा।


घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। परिजन राजेंद्र सहित अन्य सदस्य तुरंत ओमवीर को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में शोक का माहौल छा गया।

धोलागढ़ देवी थाना पुलिस ने रात में मौके का मुआयना किया और शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ राहगीरों से पूछताछ भी कर रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने और तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। मृतक अपने पीछे दो मासूम बच्चों को छोड़ गया है।

12 Dec 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में सड़क हादसा: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, गांव में छाया मातम 

