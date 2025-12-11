11 दिसंबर 2025,

‘वोट चोर–गद्दी छोड़’ रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने की बैठक

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार सुबह नवीन कांग्रेस कार्यालय, अंबेडकरनगर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

Dec 11, 2025

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार सुबह नवीन कांग्रेस कार्यालय, अंबेडकरनगर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित “वोट चोर–गद्दी छोड़” महारैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि बैठक में रैली की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम में एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया।

हमने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो बीजेपी वाले क्या चीज हैं

इस मौके पर जूली ने कहा कि पूरे देश में किस प्रकार से लोग हमारी स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी इस बात को जनता के सामने लाए हैं। उन्होंने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों में तथ्यों के साथ अपनी बात देश की जनता के सामने रखी, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय उल्टा यह लोग राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। जूली ने कहा कि मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा आप अगर एकजुट नहीं हुए तो राहुल गांधी अकेले कब तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसने इस देश को आजादी दिलाई थी। जब हमने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो बीजेपी वाले क्या चीज हैं। एक ऐतिहासिक मैसेज जाना चाहिए अलवर से पूरे राजस्थान में सबसे अधिक भीड़ दिल्ली जानी चाहिए।

