‘वोट चोर–गद्दी छोड़’ रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने की बैठक

इस मौके पर जूली ने कहा कि पूरे देश में किस प्रकार से लोग हमारी स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी इस बात को जनता के सामने लाए हैं। उन्होंने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों में तथ्यों के साथ अपनी बात देश की जनता के सामने रखी, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय उल्टा यह लोग राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। जूली ने कहा कि मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा आप अगर एकजुट नहीं हुए तो राहुल गांधी अकेले कब तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसने इस देश को आजादी दिलाई थी। जब हमने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो बीजेपी वाले क्या चीज हैं। एक ऐतिहासिक मैसेज जाना चाहिए अलवर से पूरे राजस्थान में सबसे अधिक भीड़ दिल्ली जानी चाहिए।