देसी ठाठ होटल पर फिर लगेगी सील… UIT ने कहा- होटल पर एक-दो दिन में फिर से करेंगे कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सिलीसेढ़ के 10 होटलों को सील कर दिया गया था, जिसमें देसी ठाठ होटल भी शामिल था। होटल संचालक एडीजे तृतीय कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट ने शादी प्रबंधन के लिए 28 दिसंबर तक होटल की सील खोलने के आदेश प्रशासन को दिए, लेकिन प्रशासन ने सील नहीं खोली और फिर होटल संचालक कोर्ट अवमानना को लेकर कोर्ट पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने खुद ही होटल की सील न्यायिक अधिकारी भेजकर खुलवाने के आदेश दिए। होटल की इस सील खोलने के आदेश को यूआइटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को सुनवाई हुई, तो यूआइटी को राहत मिली।