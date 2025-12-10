Rajasthan: वीडियो कॉल पर दिखाया रेल की पटरी… ट्रेन के आते ही कूदकर दी जान, पत्नी सरकारी अस्पताल में लैब तकनीशियन

अलवर। एक निजी अस्पताल में कार्यरत नर्सिंगकर्मी ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह दर्दनाक घटना तिजारा फाटक के पास दोपहर लगभग 12 बजे हुई। मृतक की पहचान लोकेश के रूप में हुई, जो चांदपुर, मुंडावर का निवासी था। बताया जा रहा है कि लोकेश रेलवे ट्रैक पर हेलमेट पहने बैठा था। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन उसकी ओर आई, उसने अचानक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।