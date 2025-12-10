Rajasthan Murder: बकरियां चरा रहे बुजुर्ग पर पत्थर से वार, हाथ-पैर बांधकर लूटा सोना-चांदी, अस्पताल में मौत

इसके बाद उन्होंने हाथ-पैर बांधकर कानों में पहनी सोने की दो मुरकी और हाथ में पहने चांदी के कड़े छीन लिए और फरार हो गए। बुजुर्ग की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सांचौर के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल, एमओबी शाखा, साइबर सेल और विभिन्न स्तरों की पुलिस टीम आरोपियों का सुराग लगाने में जुटी हैं।