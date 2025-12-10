10 दिसंबर 2025,

जालोर

Rajasthan Murder: बकरियां चरा रहे बुजुर्ग पर पत्थर से वार, हाथ-पैर बांधकर लूटा सोना-चांदी, अस्पताल में मौत

कोडिटा गांव में बाइक सवार दो बदमाशों ने बुजुर्ग पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई।

जालोर

image

Rakesh Mishra

Dec 10, 2025

अधिकारियों से वार्ता करते ग्रामीण व विधायक रतन देवासी। फोटो- पत्रिका

भीनमाल (जालोर)। कोडिटा गांव के खेतों में बुधवार दोपहर को बाइक पर आए बदमाशों ने बकरियां चरा रहे एक बुजुर्ग से मारपीट की और उनके कानों में पहनी सोने की दो मुरकी, हाथ के चांदी के कड़े, पर्स व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को घटनाक्रम की सूचना दी। परिजन बुजुर्ग को गंभीर हालत में शहर के राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे।

शव नहीं उठाने की चेतावनी

प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें आगे रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही समाज के ग्रामीण राजकीय चिकित्सालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ शव नहीं उठाने की चेतावनी दी।

पुलिस के अनुसार मृतक के पुत्र ओबाराम देवासी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पिता रामाराम देवासी (73) खेतों में बकरियां चरा रहे थे। भीनमाल-जसवंतपुरा मुख्य सड़क पर स्थित मामाजी मंदिर के पास मोटरसाइकिल पर आए दो शातिरों ने पहले बकरियां बेचने के बारे में पूछा, फिर पीछे-पीछे खेत में पहुंचे और बुजुर्ग के सिर पर पत्थर से वार किया।

इलाज के दौरान मौत

इसके बाद उन्होंने हाथ-पैर बांधकर कानों में पहनी सोने की दो मुरकी और हाथ में पहने चांदी के कड़े छीन लिए और फरार हो गए। बुजुर्ग की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सांचौर के चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफएसएल, एमओबी शाखा, साइबर सेल और विभिन्न स्तरों की पुलिस टीम आरोपियों का सुराग लगाने में जुटी हैं।

आर्थिक सहायता की मांग

मृतक ने पर्चा बयान में बताया कि दो शातिरों ने लूट के उद्देश्य से हमला किया। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही राजकीय चिकित्सालय में समाज और कोडिटा, मणधर व गजीपुरा गांव के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता की मांग की।

रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित, उपखंड अधिकारी मोहित कासनिया, डीएसपी शंकरलाल मसूरिया, पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित और लच्छाराम देवासी घटना स्थल पहुंचे। सभी ने समझाइश की और चार दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण मान गए और शव का दाह संस्कार किया गया।

मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न स्थलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रकरण का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा।

  • शंकरलाल मसूरिया, पुलिस उप अधीक्षक, भीनमाल

खबर शेयर करें:

