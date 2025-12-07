Rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की हुंकार, विधानसभा घेराव की चेतावनी दी

संघर्ष रैली में मंचासीन महासंघ के पदाधिकारी। फोटो- पत्रिका
भीनमाल। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में प्रदेशभर में निकाली जा रही संघर्ष चेतना रैली भीनमाल पहुंची। रैली के यहां पहुंचने पर कर्मचारियों ने गाजे-बाजे के साथ पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कर्मचारियों ने शहर में मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन को तेज करने की हुंकार भरी।
रैली में महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के साथ जेपी कसवा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, विजय आनंद गुप्ता प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, मोहन मीणा प्रांतीय कोषाध्यक्ष, यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पुरानी पेंशन यथावत रखते हुए आठवां वेतनमान लागू करने, पदोन्नति विसंगति दूर करने, कुक हेल्पर का मानदेय बढ़ाने, संविदा कार्मिकों को नियमित करने, किसानों के फसल बीमा का भुगतान करने, फसल खराब होने पर लोन माफ करने और पीएफआरडीए की राशि कर्मचारियों के खातों में जमा करने की मांग रखी।
सभा में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष किशनलाल सारण और प्रदेश महामंत्री महावीर सियाग ने कहा कि 14 दिसंबर को जयपुर में महासंघ का महासमिति अधिवेशन होगा, जिसमें प्रत्येक जिले से समस्त घटक संगठनों के पांच-पांच प्रतिनिधि एवं प्रत्येक जिले से सौ प्रतिनिधि भाग लेंगे। कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश है। जनवरी माह में बड़ी संख्या में कर्मचारी जयपुर की सड़कों पर उतरकर विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है।
रैली में पूनमचंद बिश्नोई ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य पदनाम में परिवर्तन करना, पीएफआरडीए के 53 हजार करोड़ रुपए की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा करना प्रमुख मांगें हैं, जो सरकार स्तर पर लंबित हैं। रैली को ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश बिश्नोई, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला अध्यक्ष जयकरण खिलेरी, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन प्रगतिशील के जिलाध्यक्ष रायमल चौधरी, महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष सत्यप्रकाश विश्नोई, जिला महामंत्री सांवलाराम चौधरी और लाडुराम मांजू ने भी संबोधित किया।
