Rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की हुंकार, विधानसभा घेराव की चेतावनी दी

रैली में पूनमचंद बिश्नोई ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य पदनाम में परिवर्तन करना, पीएफआरडीए के 53 हजार करोड़ रुपए की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा करना प्रमुख मांगें हैं, जो सरकार स्तर पर लंबित हैं। रैली को ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश बिश्नोई, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला अध्यक्ष जयकरण खिलेरी, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन प्रगतिशील के जिलाध्यक्ष रायमल चौधरी, महासंघ ब्लॉक अध्यक्ष सत्यप्रकाश विश्नोई, जिला महामंत्री सांवलाराम चौधरी और लाडुराम मांजू ने भी संबोधित किया।