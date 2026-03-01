Jalore News: नहर में महिला, 6 साल की बच्ची और युवक का शव मिला, प्रेम प्रसंग बना मौत का कारण

चितलवाना (जालोर)। धनेरिया की सरहद में नर्मदा मुख्य केनाल के पास बुधवार रात को लावारिस हालत में बाइक मिलने के बाद किसी के डूबने की संभावना पर रेस्क्यू शुरु किया गया। दिनभर की मशक्कत के बाद गुरुवार देर शाम मुख्य नहर से युवक, महिला व उसकी बच्ची का शव निकाला गया और शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है।