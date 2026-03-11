Rajasthan: देर रात हाईवे किनारे खड़ी थी गुजरात की लड़की, तभी पहुंच गए बदमाश युवक और फिर हुआ कुछ ऐसा

ताजा घटना ने एक बार फिर शहर में रात की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। बाहरी राज्य से आई एक युवती को अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल की रेलिंग फांदकर अंदर घुसना पड़े, यह अपने आप में गंभीर मामला है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि देर रात तक खुले शराब ठेकों पर सख्ती की जाए, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और शहर में सक्रिय असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।