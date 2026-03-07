Train News: राजस्थान के इस रूट पर 121 किमी/प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, 94 किलोमीटर का सफर 1.10 घंटे में पूरा

जालोर। समदड़ी-भीलड़ी रेल खंड में मोदरान-समदड़ी के बीच स्पीड टेस्ट किया गया। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में समदड़ी से मोदरान स्टेशन के बीच ट्रेन को 121 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन मात्र 1 घंटा 10 मिनट में मोदरान तक पहुंची। सफल ट्रायल के बाद रेलवे अधिकारियों ने संतोष जताया। अब यह रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी और उसके बाद इस दायरे को 110 किमी की रफ्तार के लिए फिट घोषित किया जाएगा। इसके बाद बढ़ी हुई रफ्तार के साथ 94 किमी दायरे में ट्रेनें दौड़ेंगी।