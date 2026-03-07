राजस्थान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए जयपुर से होकर गुजरेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे प्रशासन के अनुसार, ट्रेन संख्या 04062 (नई दिल्ली-साबरमती स्पेशल) आज रात रवाना होगी। इसकी पूरी समय-सारणी इस प्रकार है।

प्रस्थान (नई दिल्ली): आज शनिवार रात 11:45 बजे।

प्रमुख ठहराव: यह ट्रेन नई दिल्ली से चलकर दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर होते हुए साबरमती पहुंचेगी।

आगमन (साबरमती): कल रविवार दोपहर 02:30 बजे (मैच शुरू होने से पहले)।

कोच की स्थिति: इस विशेष ट्रेन में कुल 19 कोच हैं, जिनमें 3rd AC और 2nd AC की सुविधा उपलब्ध है।