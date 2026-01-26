जयपुर में शव दफनाने पर बवाल: जमीन को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, कब्रिस्तान या पार्क को लेकर रातभर तनाव

शव दफनाने पर बवाल, जमीन को लेकर आमने-सामने आए दो पक्ष (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: राजधानी जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर-8 में रविवार दोपहर कॉलोनी में बने कब्रिस्तान में बुजुर्ग के शव को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने जमीन को पार्क की भूमि बताते हुए दफनाने का विरोध किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।
हालात बिगड़ते देख प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी संजीव नैन, एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल और एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाया गया।
पुलिस ने रात में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी मौके पर बुलवाया और जमीन से जुड़े दस्तावेज की जांच करवाई। हालांकि, देर रात तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विवादित जमीन हाउसिंग बोर्ड की है या कब्रिस्तान के लिए आवंटित की गई थी।
स्वामित्व स्पष्ट न होने से शव दफन नहीं किया जा सका। जानकारी के अनुसार, कुछ लोग कब्र खोदने पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए उन्हें रोक दिया। विरोध के कारण दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और तनाव बढ़ गया। बाद में दोनों पक्ष थाने भी पहुंचे।
कॉलोनी के लोगों का कहना है कि जिस स्थान को कब्रिस्तान बताया जा रहा है, वहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनने के समय से ही काली माता का मंदिर बना हुआ है और चारों ओर कॉलोनी विकसित हो चुकी है। ऐसे में वे नए शव दफनाने के पक्ष में नहीं हैं। देर रात तक कॉलोनीवासियों ने शव दफनाने को लेकर धरना-प्रदर्शन किया और अलाव जलाकर विरोध जताया।
बताया जा रहा है कि प्रतापनगर सेक्टर-8 में करीब एक हजार वर्ग गज का भूखण्ड ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पहले से कुछ कब्रें बनी हुई हैं। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दोनों पक्षों से समझाइश की जा रही है।
