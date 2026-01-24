जयपुर की लव स्टोरी ने हिला दी पूरी कॉलोनी: लड़की पड़ोसी संग भागी, बेकाबू परिजनों ने मचाया उत्पात

बता दें कि पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक, हसनपुरा में पड़ोस में रहने वाले एक युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जब दोनों के परिजनों को इस संबंध की जानकारी मिली, तो विवाद गहराता चला गया। हाल ही में प्रेमी युगल घर छोड़कर कहीं चले गए, जिससे युवती पक्ष के परिजन आक्रोशित हो गए।