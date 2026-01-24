Manish Bhambu Murder: जयपुर में हुई थी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, शराब पार्टी के बहाने बुलाकर मारा, 24 बीघा जमीन पर थी नजर

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिपराली इलाके के भामूओं की ढाणी के रहने वाले प्यारेलाल ने रिपोर्ट में बताया कि 29 सितंबर को दोपहर के समय उनके भाई मनीष कुमार को महिपाल नाम का आदमी सीकर के नवलगढ़ रोड से गाड़ी में बैठाकर रानोली लेकर गया था। हिस्ट्रीशीटर भादवासी में श्रवण भादवासी की 24 बीघा जमीन मामले में राजीनामा नहीं करना चाहता था। ऐसे में आरोपियों ने राजीनमा करवाने वाले मनीष भांबू को जमकर शराब पिलाई।