Jaipur: शराब के नशे में नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन, मृत पैदा हुआ था बच्चा, रामनिवास बाग गेट पर छोड़ गए शव

जांच में सामने आया कि उदय सिंह अपने एक दोस्त के साथ नवजात के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए आदर्श नगर श्मशान घाट जा रहा था। रास्ते में दोनों ने शराब पी ली। शराब के नशे में उन्होंने रामनिवास बाग गेट के पास नवजात का शव रख दिया और वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद वे पास ही गार्डन में सो गए। नशे की हालत में वे अंतिम संस्कार करना ही भूल गए।