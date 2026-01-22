22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: शराब के नशे में नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन, मृत पैदा हुआ था बच्चा, रामनिवास बाग गेट पर छोड़ गए शव

रामनिवास बाग गेट के पास खुले में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर लालकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव पर महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट का टैग मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 22, 2026

Jaipur Family Forgot Newborn Last Rites

नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: रामनिवास बाग गेट के पास खुले में नवजात का शव मिलने से बुधवार को क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह टहलने निकले राहगीरों ने शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही लालकोठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जेके लोन अस्पताल भिजवाया।

पुलिस जांच के दौरान नवजात के शरीर पर महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट का अस्पताल टैग लगा मिला। टैग पर दर्ज जानकारी के आधार पर पुलिस ने संबंधित अस्पताल से संपर्क किया, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि कठूमर, जिला अलवर निवासी उदय सिंह की पत्नी अनीता को प्रसव के लिए महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बुधवार को प्रसव के दौरान बच्चा मृत पैदा हुआ था। परिजनों को नवजात के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया और औपचारिकताओं की पूरी जानकारी नहीं थी।

जांच में सामने आया कि उदय सिंह अपने एक दोस्त के साथ नवजात के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए आदर्श नगर श्मशान घाट जा रहा था। रास्ते में दोनों ने शराब पी ली। शराब के नशे में उन्होंने रामनिवास बाग गेट के पास नवजात का शव रख दिया और वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद वे पास ही गार्डन में सो गए। नशे की हालत में वे अंतिम संस्कार करना ही भूल गए।

सुबह जब लोगों ने खुले में शव पड़ा देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cabinet Meeting: भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, राजस्थान में बनेंगे हवाई जहाज, होंगे चिप डिजाइन और हाईटेक निवेश बढ़ेगा
जयपुर
Rajasthan Cabinet Meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 07:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: शराब के नशे में नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन, मृत पैदा हुआ था बच्चा, रामनिवास बाग गेट पर छोड़ गए शव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : राजस्थान से आज से पलटेगा मौसम, 5 जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update Rajasthan weather will change today tomorrow IMD Prediction tomorrow 5 districts rain and hailstorms alert
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अप्रेल तक होंगे पंचायत चुनाव, 60 से अधिक याचिकाएं खारिज

Rajasthan High Court Big verdict Panchayat elections to be held by 15 April over 60 petitions dismissed
जयपुर

…सुनना पड़ेगा और समाधान करना होगा

Water Supply Meeting
जयपुर

सुमेरपुर को मिली बड़ी सौगात, 1.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास

Sumerpur development works
जयपुर

Good News: ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, डिस्कॉम्स को मिला गोल्ड अवॉर्ड

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.