जयपुर में ‘फूल’ सी बच्ची किसने छोड़ी? श्मशान घाट के बाहर ले रही थी सिसकियां, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

बच्ची को गोद में लिए हुए टीआई कविता शर्मा (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: राजधानी जयपुर में चांदपोल श्मशान घाट के बाहर ओढ़नी में लिपटी एक नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। रोने की आवाज सुनने पर किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को बनीपार्क थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जांच करवाने के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया।
टीआई वेस्ट-2 कविता शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 2:45 बजे नवजात बच्ची के लावारिस हालत में मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर बच्ची ओढ़नी में लिपटी मिली, जिसे उठाकर सुरक्षित रखा गया और फिर बनीपार्क थाना पुलिस को बुलाया गया। इसके बाद बच्ची के स्वास्थ्य की जांच करवाई गई।
नवजात लगभग आठ से दस दिन की लग रही है। उसकी नाल पर अस्पताल की क्लिप लगी मिली। ओढ़नी में बच्ची लिपटी मिली, उससे अनुमान है कि परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो सकता है। बनीपार्क थाना पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बच्ची को छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सके।
बताते चलें कि नवजात बच्ची मिलने की घटना सामाजिक चिंता का विषय बन गई है। पुलिस मामले की तीव्र जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर नवजात को फेंकने वाले व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
