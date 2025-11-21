जयपुर में ‘फूल’ सी बच्ची किसने छोड़ी? श्मशान घाट के बाहर ले रही थी सिसकियां, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

Jaipur News: राजधानी जयपुर में चांदपोल श्मशान घाट के बाहर ओढ़नी में लिपटी एक नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। रोने की आवाज सुनने पर किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को बनीपार्क थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जांच करवाने के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया।