हे भगवान, अमायरा क्यों चली गई? मासूम बच्चों की चिट्ठियां पढ़कर आंखें भीगी, दोस्त को खोने का गम लिखकर रो पड़े

बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वे किस दर्द से गुजर रहे हैं इसे समझने के लिए राजस्थान पत्रिका ने एक अनोखा प्रयास किया। शहर के कुछ सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों से ‘भगवान’ के नाम चिट्ठी लिखवाई गई। उम्मीद थी कि बच्चे अपने दिल की बात कहेंगे और उन्होंने कही भी…इतनी सच्चाई, इतनी मासूमियत और इतने दर्द के साथ कि पढ़ने वाले की आंखें खुद-ब-खुद नम हो जाएं।