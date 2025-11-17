Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

हे भगवान, अमायरा क्यों चली गई? मासूम बच्चों की चिट्ठियां पढ़कर आंखें भीगी, दोस्त को खोने का गम लिखकर रो पड़े

Amyra death case: राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा की आत्महत्या मामले को लेकर आज 17वें दिन भी उसके माता-पिता का दर्द वही है। मासूम बच्चे भी इस घटना से टूटे हैं। उन्होंने ‘भगवान’ को चिट्ठियां लिखकर पूछा है, अमायरा क्यों चली गई…इन मासूम अक्षरों में उनके डर, दुख और दोस्त को खोने की टीस साफ झलकती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 17, 2025

Amyra death case

Amyra death case (Patrika Photo)

Amyra death case: जयपुर: डिजिटल दौर की चमक में बच्चों का बचपन चुपचाप कहीं पीछे छूटता जा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और एआई से भले ही वे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनके भीतर उठते सवाल, डर, अकेलापन और टूटन किसी को दिखाई नहीं दे रहे।


अभिभावक व्यस्त हैं, शिक्षक लक्ष्य और परिणामों में उलझे हैं, समाज और व्यवस्था भी बच्चों की भावनाओं को समझने की फुर्सत नहीं निकाल पा रहे। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा द्वारा आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाए जाने की घटना ने इसी खामोशी को उजागर किया है। यह खामोशी बच्चों की है, जिसे अक्सर बड़े सुन ही नहीं पाते।

बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वे किस दर्द से गुजर रहे हैं इसे समझने के लिए राजस्थान पत्रिका ने एक अनोखा प्रयास किया। शहर के कुछ सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों से ‘भगवान’ के नाम चिट्ठी लिखवाई गई। उम्मीद थी कि बच्चे अपने दिल की बात कहेंगे और उन्होंने कही भी…इतनी सच्चाई, इतनी मासूमियत और इतने दर्द के साथ कि पढ़ने वाले की आंखें खुद-ब-खुद नम हो जाएं।

किसी चिट्ठी में एक बच्ची लिखती है, मेरी सहेली गंदी बातें करती है, बैड टच करती है…मैं बहुत रोती हूं। दूसरी चिट्ठी में एक बच्चा अपने घर का नरक बन चुका माहौल बयान करता है और लिखता है, पापा की डेथ हो गई…मम्मी को चाचा, दादी और दादा परेशान करते हैं। चाचा शराब पीकर मुझे और भाई को मारते हैं।

कहीं एक बच्चा लिखता है, स्कूल में लड़के गंदी बातें करते हैं…चांटा मारा, गालियां दीं…मेरी मदद करो भगवान। तो कोई कह रहा है, मम्मी-पापा मेरी बात नहीं समझते…मेरे साथ गलत हो रहा है, क्या करूं भगवान?

इन मासूम चिट्ठियों में सपनों की छोटी-छोटी ख्वाहिशें भी हैं। सर्दियों के लिए एक स्वेटर, पढ़ाई में अच्छे नंबर, एक साइकिल, या बस…“मेरे पापा मुझे डांटे नहीं।” कुछ बच्चे अपनी तकलीफों के बीच खुद को सुधारने की गुहार भी लगा रहे हैं, मुझे फोन की लत लग गई है… इसे दूर कर दो भगवान।” कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, तो कोई अकेलेपन से “मुझे बहन चाहिए…मैं अकेला नहीं रहना चाहता।”

इन चिट्ठियों ने एक कड़वा सच सामने रखा है। बच्चे बोलना चाहते हैं, वे मदद चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। यह सिर्फ कुछ बच्चों का दर्द नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है, जो तकनीक में तेज हो गया है, मगर बच्चों की भावनाओं को समझने में धीमा पड़ता जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: जयपुर में अमायरा की मौत पर गुस्सा, जानिए लोग किसे ठहरा रहे जिम्मेदार
जयपुर
Amayra death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 11:34 am

Published on:

17 Nov 2025 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हे भगवान, अमायरा क्यों चली गई? मासूम बच्चों की चिट्ठियां पढ़कर आंखें भीगी, दोस्त को खोने का गम लिखकर रो पड़े

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: माता-पिता के प्रति संतानों का रवैया चिंताजनक

ओपिनियन

राजस्थान में पशुपालकों के लिए खुशखबरी: ऊंटनी दूध पाउडर प्लांट की संभावना, केंद्रीय मंत्री ने दिया आश्वासन

Minister joraram Kumawat
जयपुर

Accident: जयपुर के सड़क हादसे में 4 बच्चे हो गए अनाथ, पिता को खोने के बाद हाथ जोड़कर ये विनती करने लगी 12 साल की बेटी

जयपुर

Flat Owners Rights: राजस्थान के हजारों फ्लैट मालिक अब भी जमीन के हक से वंचित, जानें क्यों ?

Mumbai news
जयपुर

Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में महंगाई की मार : टमाटर-शिमला मिर्च फिर हो रहे महंगे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.