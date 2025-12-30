RSSB ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, 7759 पदों पर अध्यापकों की होनी है भर्ती

प्राइमरी टीचर लेवल-1 सामान्य का पेपर 17 जनवरी 2026 को सुबह 10 से 12.30 बजे तक और 20 जनवरी 2026 को सुबह 10 से 12.30 बजे तक प्राइमरी टीचर लेवल-1 संस्कृत का पेपर होगा। शेष दिन उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेवल-2 का पेपर होगा। थर्ड ग्रेड लेवल-1 (कक्षा 1 से 5 तक) और लेवल-2 (कक्षा 6 से 8 तक) के 7759 पदों के लिए आवेदन नवंबर में लिए गए थे।