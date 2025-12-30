30 दिसंबर 2025,

जयपुर

जयपुर में आर्मी डे परेड के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू

महल रोड पर तैयारियों का पूर्वाभ्यास 1 जनवरी से शुरू; पुलिस कमिश्नर की अपील, आयोजन सेना के सम्मान और गर्व से जुड़ा, यातायात डायवर्जन में सहयोग करे आमजन

जयपुर

image

Mukesh Sharma

Dec 30, 2025

जयपुर.

देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना की जांबाजी, अनुशासन और बलिदान को नमन करने का गौरव इस बार जयपुर को मिलने जा रहा है। पहली बार आर्मी डे परेड 2026 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक परेड 15 जनवरी 2026 को महल रोड (जगतपुरा) पर होगी, जिसकी तैयारियों का पूर्वाभ्यास 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा।
इस राष्ट्रीय गौरव के आयोजन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे। ऐसे में आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात में अस्थायी परिवर्तन किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि यह आयोजन देश की सेना के सम्मान और गर्व से जुड़ा है, इसलिए सभी नागरिक यातायात डायवर्जन में सहयोग करें।

सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक महल रोड पर यातायात निषेध

परेड के पूर्वाभ्यास और मुख्य आयोजन के दौरान एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा (जगतपुरा) तक महल रोड पर सामान्य यातायात प्रातः 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा।

वैकल्पिक मार्गों से सुगम यातायात व्यवस्था

  • एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड के दोनों ओर स्थित कॉलोनियों के स्थानीय निवासी समानांतर मार्गों से आवागमन कर सकेंगे।
  • खाटूश्याम सर्कल से एनआरआई चौराहा व अक्षयपात्र की ओर जाने वाला यातायात एनआरआई चौराहे से हल्दीघाटी मार्ग व बीआईटी रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
  • विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल व अक्षयपात्र की ओर जाने वाले वाहन केन्द्रीय विहार मार्ग से गुजरेंगे।
  • यातायात दबाव बढ़ने पर विधाणी चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर जाने वाले वाहनों को महात्मा गांधी रोड की तरफ मोड़ा जाएगा।
  • राणा सांगा मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा (महल रोड) की ओर जाने वाला यातायात द्वारकापुरा सर्कल/गौतम बुद्ध सर्कल से डायवर्ट होगा।
  • गोनेर रोड से अक्षयपात्र चौराहा महल रोड की ओर जाने वाले वाहन डी-मार्ट सर्कल से समानांतर मार्गों पर संचालित किए जाएंगे।
  • एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर खुलने वाले आवासीय कॉलोनी गेट और छोटे रास्ते अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।

पार्किंग की विशेष व्यवस्था

आर्मी डे परेड देखने आने वाले नागरिक अपने वाहन हल्दीघाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग पर निर्धारित पार्किंग स्थलों में खड़े कर सकेंगे।

Published on:

30 Dec 2025 07:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में आर्मी डे परेड के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू

