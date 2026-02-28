28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर 7 दिन का NOTAM, रोज 4 घंटे बंद रहेंगी उड़ानें,17-23 मार्च तक जयपुर से उड़ान से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस

Jaipur Airport Update: यदि आप 17 से 23 मार्च के बीच जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक कराने या घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति अवश्य जांच लें। इस अवधि में एयरपोर्ट के रनवे पर मेंटेंनेंस और अपग्रेडेशन कार्य होगा, जिससे हवाई सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 28, 2026

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पत्रिका फाइल फोटो

Jaipur Airport Update: यदि आप 17 से 23 मार्च के बीच जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो टिकट बुक कराने या घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति अवश्य जांच लें। इस अवधि में एयरपोर्ट के रनवे पर मेंटेंनेंस और अपग्रेडेशन कार्य होगा, जिससे हवाई सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

दरअसल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 से 23 मार्च तक रनवे और एयरसाइड मेंटेनेंस किया जाएगा। मानसून से पहले सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के साथ संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम किए जाएंगे। इस दौरान 7 दिन तक रोजाना दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक चार घंटे का नोटम (नोटिस टू एयर मिशन) प्रभावी रहेगा। इससे अगले कुछ दिनों में जयपुर एयरपोर्ट से सफर करने वाले पैसेंजर को परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है।

कई फ्लाइट्स को किया री- शेड्यूल

जयपुर एयपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इस अवधि में फ्लाइट को री-शेड्यूल कर दिया गया है। ताकि पैसेंजर को कम से कम असुविधा हो। चार घंटे की इस अवधि में रोजाना करीब एक दर्जन उड़ानों का संचालन प्रभावित रहेगा। इनमें से कुछ फ्लाइट्स को री-शेड्यूल किया जाएगा, जबकि कुछ उड़ानों को रद्द भी किया जा सकता है। हालांकि, एयरलाइंस कंपनियों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी जारी नहीं की गई है।

सात दिन में ये होंगे काम

एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, मेंटेनेंस के तहत रनवे की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए तकनीकी काम किए जाएंगे। साथ ही एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम को हैलोजन से एलईडी में अपग्रेड किया जाएगा। इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और विजिबिलिटी बेहतर होगी।

जयपुर इंटरनेशलन एयरपोर्ट प्रदेश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 में यहां 60 लाख से अधिक पैसेंजर की आवाजाही दर्ज की गई। जबकि प्रतिदिन औसतन 120 एयर ट्रैफिक मूवमेंट संचालित हुए। 776 एकड़ क्षेत्र में फैला यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीक और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल-3 मान्यता और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई-आईटीसी) सेंटर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Education: बड़ा निर्णय, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगी यह सुविधा
जयपुर
Madan Dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 04:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट पर 7 दिन का NOTAM, रोज 4 घंटे बंद रहेंगी उड़ानें,17-23 मार्च तक जयपुर से उड़ान से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का ‘रंगीलो’ मेला शुरू

समाचार

राजस्थान स्टार्टअप समिट 2026 का आगाज, एआइ नवाचार पर विशेष जोर

समाचार

Jaipur: नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली की मां का निधन, गंभीर हालत में SMS अस्पताल ICU में कराया था भर्ती

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का निधन, फोटो ट्वीवटर हैंडल
जयपुर

Rajasthan Education: बड़ा निर्णय, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से ही उपलब्ध होगी यह सुविधा

Madan Dilawar
जयपुर

Farmers Welfare: किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा फैसला

Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.