जयपुर एयरपोर्ट पर 7 दिन का NOTAM, रोज 4 घंटे बंद रहेंगी उड़ानें,17-23 मार्च तक जयपुर से उड़ान से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस

दरअसल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 से 23 मार्च तक रनवे और एयरसाइड मेंटेनेंस किया जाएगा। मानसून से पहले सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के साथ संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम किए जाएंगे। इस दौरान 7 दिन तक रोजाना दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक चार घंटे का नोटम (नोटिस टू एयर मिशन) प्रभावी रहेगा। इससे अगले कुछ दिनों में जयपुर एयरपोर्ट से सफर करने वाले पैसेंजर को परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है।