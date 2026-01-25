25 जनवरी 2026,

जयपुर

Republic Day 2026: जयपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, इधर भागे तो उधर पकड़े गए, 196 वाहन जब्त, 400 से अधिक चालान

गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर राजधानी में सुरक्षा चाक-चौबंद है। जयपुर पुलिस ने शनिवार को दो चरणों में आकस्मिक नाकाबंदी कर सख्त कार्रवाई की। 17 वाहन शराब पीकर चलाने पर जब्त किए गए, 401 चालान काटे गए और 196 वाहन नियमों के गंभीर उल्लंघन पर सीज किए गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 25, 2026

Republic Day 2026 Jaipur Police

वाहन की जांच करती पुलिस (फोटो- पत्रिका)

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शहर के सभी थाना इलाकों में दो चरणों में आकस्मिक नाकाबंदी की गई, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर पहली आकस्मिक नाकाबंदी दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक की गई, जबकि दूसरी रात 8:00 से 9:00 बजे के बीच हुई। शहर के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील इलाकों और प्रवेश मार्गों पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात रहा। संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई और चालकों के दस्तावेज की गहन जांच की गई। कार्रवाई में सर्वाधिक जब्ती एसयूवी की हुई है।

आंकड़ों में कार्रवाई का लेखा-जोखा

-17 वाहन शराब पीकर वाहन चलाने पर जब्त किए गए
-401 वाहनों के चालान यातायात नियमों की अनदेखी पर किए गए
-196 वाहनों को बिना वैध दस्तावेज और नियमों के गंभीर उल्लंघन पर जब्त किया गया
-6 अन्य संदिग्ध मामलों में भी कार्रवाई की गई
-250 चालान और जब्ती की कार्रवाई यातायात पुलिस ने की

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। इस तरह की आकस्मिक नाकाबंदी आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षा जांच में सहयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। देर रात तक चली इस कार्रवाई से अराजक तत्वों में भय का माहौल देखा गया।

यातायात नियमों की पालना और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आकस्मिक नाकाबंदी की गई। नियमों की घोर अवहेलना करने पर वाहन जब्त किए गए।
-राहुल प्रकाश, स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जयपुर

Published on:

25 Jan 2026 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Republic Day 2026: जयपुर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, इधर भागे तो उधर पकड़े गए, 196 वाहन जब्त, 400 से अधिक चालान

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

