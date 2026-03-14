Crime News: जोधपुर में फायरिंग कर दहशत मचाने वाला आहोर से गिरफ्तार, 6 अवैध पिस्टल बरामद

पुलिस के अनुसार मंगलदीप कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग टीमें गठित की गईं। मामले की जांच कर रहे चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना प्रभारी सुरेश चौधरी की अगुवाई में टीमों ने अलग-अलग जगह दबिश दी। मुख्य आरोपी देवेन्द्र पुत्र भंवरसिंह निवासी सोनणी, जिला नागौर हाल खींवसिंह मूर्ति के पास ओमनगर को जालोर जिले में आहोर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। देवेन्द्र का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में लिप्त है। आरोपी अभी दो दिन के रिमांड पर है।