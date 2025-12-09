Jalore: नहर टूटने से खेतों में भरा पानी, फसल बर्बाद होने के कगार पर, किसानों ने लगाया लापरवाही का आरोप

हाड़ेचा। नर्मदा नहर परियोजना के अधिकारियों और पेट्रोलिंग ठेकेदार की लगातार लापरवाही के कारण क्षेत्र में नहर टूटने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर कई नहरों के टेल क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी पहुंच ही नहीं रहा, वहीं दूसरी ओर कई माइनरों में क्षमता से अधिक पानी छोड़े जाने के चलते नहरें ओवरफ्लो होकर टूट रही हैं। इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो रही हैं।