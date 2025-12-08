Rajasthan: राजस्थान के इस जिले को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सीएम भजनलाल शर्मा ने निजी सचिव को दिए निर्देश

विकास के मुद्दों से अवगत करवाते भाजपा पदाधिकारी। फोटो- पत्रिका
आबूरोड। आबूरोड के उप जिला अस्पताल के भवन निर्माण को बजट मिलने और चिकित्सक लगने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबूरोड में उप जिला अस्पताल के मामले में निजी सचिव को कार्रवाई कर अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जयपुर में सीएम आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में सिरोही जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए।
बैठक में भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित, सिरोही जिलाध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी, आबूरोड नगर मंडल अध्यक्ष मनीष सिंहल, एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव सुरेश सिंदल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि आबूरोड के उप जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, इससे मरीज परेशान हैं।
उन्होंने बताया कि अस्पताल पर करीब 150 गांवों के लोग निर्भर हैं। उप जिला अस्पताल के नए भवन के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन बजट के अभाव में भवन निर्माण नहीं हो पा रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव को कार्रवाई कर अवगत करवाने के निर्देश दिए।
भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से रेवदर में गौण मंडी यार्ड विकसित करने, गिरवर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने, करोटी से आबूरोड तक फोरलेन निर्माण समेत विकास के अन्य कार्य करवाने का भी आग्रह किया। इस पर उन्होंने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने जिले में विकास के अन्य मुद्दों की भी आगामी 26 दिसंबर तक जानकारी देने को कहा। गौरतलब है कि जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए विकास कार्यों के जो सुझाव लिए जा रहे हैं, उनको आगामी बजट घोषणा में स्थान मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
राजस्थान पत्रिका ने नवीन उप जिला अस्पताल भवन निर्माण के लिए बजट नहीं मिलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में संचालित उप जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, चिकित्सा उपकरणों का उपयोग नहीं होने, अधिकांश घायलों को रेफर करने व जगह की कमी समेत विभिन्न समस्याओं के कारण रोगियों को हो रही परेशानियों की तरफ अलग-अलग शीर्षकों से लगातार समाचार प्रकाशित कर सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है। गिरवर चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने को लेकर भी समाचार प्रकाशित किए।
