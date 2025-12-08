Rajasthan: राजस्थान के इस जिले को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सीएम भजनलाल शर्मा ने निजी सचिव को दिए निर्देश

राजस्थान पत्रिका ने नवीन उप जिला अस्पताल भवन निर्माण के लिए बजट नहीं मिलने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में संचालित उप जिला अस्पताल में चिकित्सकों की कमी, चिकित्सा उपकरणों का उपयोग नहीं होने, अधिकांश घायलों को रेफर करने व जगह की कमी समेत विभिन्न समस्याओं के कारण रोगियों को हो रही परेशानियों की तरफ अलग-अलग शीर्षकों से लगातार समाचार प्रकाशित कर सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचा है। गिरवर चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने को लेकर भी समाचार प्रकाशित किए।