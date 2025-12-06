6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Good News: राजस्थान में यहां बनेगा बंदरगाह, विकास को लगेंगे पंख, 56 हजार बीघा जमीन पर बनेगी नहर

सांचौर के भवातड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित सूखा बंदरगाह परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता मिलने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

Dry port in Jalore

एआई तस्वीर

सांचौर। क्षेत्र की भवातड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव रणखार में सूखा बंदरगाह बनाने की योजना को केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार की ओर से भी प्राथमिकता दिए जाने से पिछड़े इलाके में विकास के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।

क्षेत्र का होगा विकास

भवातड़ा में सूखा बंदरगाह बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र का विकास होगा। राज्य में समुद्री बंदरगाह नहीं होने के कारण देश व विदेश से आने वाला लदान गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से सड़क मार्ग से पहुंचता है, जिससे परिवहन महंगा पड़ता है। सूखा बंदरगाह विकसित होने पर व्यापारिक गतिविधियों को बड़ी राहत मिलेगी और परिवहन लागत भी घटेगी।

निकटतम बन्दरगाह गुजरात का कांडला

राजस्थान के लिए निकटतम समुद्री बंदरगाह गुजरात का कांडला है, जहां से राज्य में उत्पादित और आवश्यक वस्तुओं का आयात-निर्यात होता है। भवातड़ा बंदरगाह विकसित होने पर यह देश का प्रमुख सूखा बंदरगाह बन सकता है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिले के बाड़मेर-सांचौर बेसिन में तेल-गैस की संभावनाएं हैं।

ऐसे में भवातड़ा बंदरगाह व्यापार के नए अवसर खोल सकता है। जिले में उत्पादित ग्रेनाइट, जीरा, ग्वार, बाजरा जैसी वस्तुओं के निर्यात के लिए यह बंदरगाह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कम परिवहन लागत में माल की सप्लाई संभव होगी।

56 हजार बीघा जमीन दलदली

इस क्षेत्र में करीब 56 हजार बीघा सरकारी जमीन दलदली है, जिसका फिलहाल कोई उपयोग नहीं है। यह जमीन लवणीय होने के साथ लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में आती है, जिसके कारण इसका किसी अन्य कार्य में उपयोग कठिन है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कच्छ रण से होकर सीधे अरब सागर तक जाता है। इसी मार्ग को 500 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी नहर के रूप में विकसित कर भवातड़ा के रणखार क्षेत्र में बंदरगाह का मुख्य स्टेशन बनाने की योजना है।

नर्मदा के ओवर फ्लो पानी का मार्ग

भवातड़ा बंदरगाह बनने पर नर्मदा के ओवर फ्लो पानी को भी लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र के माध्यम से इस मार्ग से अरब सागर तक भेजा जा सकेगा। इससे क्षेत्र में पानी की समस्या, खासकर ओवर फ्लो से होने वाली दिक्कतों से किसानों को राहत मिल सकती है। परियोजना तैयार होने पर यह उजाड़ पड़ा क्षेत्र रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है।

इनका कहना

भवातड़ा बंदरगाह बनने से यह क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों का हब बन जाएगा। उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। प्रवासी राजस्थानी भी यहां निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे क्षेत्र का विकास तेज होगा।

  • मणीलाल मांजू, व्यवसायी सांचौर

सूखा बंदरगाह बनने से व्यापार को बड़ी मदद मिलेगी। परिवहन खर्च कम होगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। क्षेत्रवासियों को व्यापारिक दृष्टि से सीधा फायदा मिलेगा।

  • योगेश जोशी, युवा उद्यमी सांचौर

ये भी पढ़ें

Cheap Electricity : राजस्थान में सस्ती बिजली पर नया अपडेट, सच जानकर बिजली उपभोक्ता होंगे मायूस
जयपुर
Rajasthan cheap electricity New update electricity consumers will be disappointed after knowing big truth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 04:29 pm

Published on:

06 Dec 2025 04:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Good News: राजस्थान में यहां बनेगा बंदरगाह, विकास को लगेंगे पंख, 56 हजार बीघा जमीन पर बनेगी नहर

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ACB Action: जालोर डीईओ कार्यालय का वरिष्ठ सहायक 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Jalore ACB Action
जालोर

दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने पांच श्रमिकों को कुचला, 2 महिलाओं की मौत, तीन गंभीर घायल

जालोर

Jalore Accident: पिकअप ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, सहायक बीएलओ की दर्दनाक मौत, बेसुध हुई पत्नी

Road accident, road accident in Jalore, Jalore road accident, bike pickup accident, bike pickup accident in Jalore, bike pickup accident in Rajasthan, Jalore news, Rajasthan news,
जालोर

Rajasthan: B.Ed पास महिला ड्रग्स रैकेट में पति संग गिरफ्तार, 3 राज्यों में फैला नेटवर्क, ममेरा भाई असली मास्टरमाइंड

Rajasthan Jalore Sanchore B.Ed Graduate Woman Held with Husband in Drug Racket
जालोर

Rajasthan: राजस्थान में यहां 60 लाख से बनी सीसी रोड बिखरी, पेचवर्क 24 घंटे में उखड़ा, जनता परेशान

road broken in Jalore
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.