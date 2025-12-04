Jalore Accident: पिकअप ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, सहायक बीएलओ की दर्दनाक मौत, बेसुध हुई पत्नी

घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय स्टाफ एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया। सभी ने कहा कि एक कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी को खोने का दुख हमेशा रहेगा। पंचायत क्षेत्र में भी लोगों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि परिवार पूरी तरह उन पर निर्भर था।