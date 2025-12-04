Jalore Accident: पिकअप ने बाइक को मारी भीषण टक्कर, सहायक बीएलओ की दर्दनाक मौत, बेसुध हुई पत्नी

मृतक लालूराम जाट। फाइल फोटो- पत्रिका
Road Accident in Jalore जीवाणा। क्षेत्र के सिराणा-सिणधरी हाईवे पर बीते दिनों हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए सहायक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) लालूराम जाट ने आखिरकार जोधपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से शिक्षा विभाग एवं क्षेत्रवासियों में गहरा शोक व्याप्त है।
जानकारी के अनुसार लालूराम जाट चोचवा निवासी थे और वर्तमान में सिराणा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंचायत शिक्षक पद पर कार्यरत थे। वे एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) कार्य के तहत मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म एकत्रित कर फील्ड से लौट रहे थे। इसी दौरान चोचवा गांव के पास सिराणा-सिणधरी हाईवे पर तेज रफ्तार से गलत दिशा में आ रही पिकअप ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि लालूराम सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें सिणधरी के अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। पिछले कई दिनों से जोधपुर में उनका इलाज जारी था।
घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय स्टाफ एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया। सभी ने कहा कि एक कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी को खोने का दुख हमेशा रहेगा। पंचायत क्षेत्र में भी लोगों ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि परिवार पूरी तरह उन पर निर्भर था।
हादसे के संबंध में पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है। चालक की पहचान कर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कर्मचारियों को लगातार फील्ड में काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं।
हादसे को लेकर मृतक के परिजन चोचवा निवासी रमेश कुमार जाट की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। रिपोर्ट में बताया कि पिकअप चालक ने टक्कर मारी, जिससे यह गंभीर दुर्घटना हुई। लालूराम जाट के निधन से उनके घर में कोहराम मचा हुआ है। परिवार में उनकी पत्नी और दो छोटी बेटियां हैं। वहीं निधन की सूचना मिलने पर पत्नी बेसुध हो गई। गांव में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल है।
