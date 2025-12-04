दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने पांच श्रमिकों को कुचला, 2 महिलाओं की मौत, तीन गंभीर घायल

जालोर। शहर के सामतीपुरा रोड पर गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने मनरेगा कार्यस्थल पर कार्य कर रहे पांच श्रमिकों को कुचला। हादसे में दो महिला श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक तीन साल का बच्चा और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चे की गंभीर हालत होने पर उसे पाली रेफर किया गया, जबकि दोनों महिलाओं का जालोर जिला अस्पताल में उपचार जारी है।