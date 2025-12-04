4 दिसंबर 2025,

जालोर

दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने पांच श्रमिकों को कुचला, 2 महिलाओं की मौत, तीन गंभीर घायल

Jalore Accident: जालोर में तेज रफ्तार एक कार ने मनरेगा कार्यस्थल पर कार्य कर रहे पांच श्रमिकों को कुचला। हादसे में दो महिला श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक तीन साल का बच्चा और दो महिलाएं गंभीर घायल हो गए।

जालोर

image

kamlesh sharma

Dec 04, 2025

फोटो पत्रिका

जालोर। शहर के सामतीपुरा रोड पर गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने मनरेगा कार्यस्थल पर कार्य कर रहे पांच श्रमिकों को कुचला। हादसे में दो महिला श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक तीन साल का बच्चा और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चे की गंभीर हालत होने पर उसे पाली रेफर किया गया, जबकि दोनों महिलाओं का जालोर जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

जानकारी के अनुसार, नगर परिषद की ओर से सामतीपुरा रोड पर मनरेगा कार्य चल रहा था। इसी दौरान सामतीपुरा की तरफ से आई एक बेकाबू कार सड़क किनारे काम कर रहीं महिलाओं और एक बच्चे को कुचलते हुए एक पेड़ से टकरा गई।

हादसे में जालोर तासखाना बावड़ी निवासी बदामी (38) पत्नी मुनाराम भील व रामू (50)पत्नी भंवराराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इंद्रा (45) पत्नी विरमाराम भील व उसका बेटा धीरज कुमार (3) और लीला देवी (48) पत्नी फूटरमल भील गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को एम्बुलेंस से सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां गंभीर हालत में धीरज को पाली रेफर कर दिया गया।

ऐसे हुआ हादसा

मौके पर मौजूद श्रमिकों ने बताया कि वे बाबा रामदेव मंदिर में भोजन करके काम पर लौटी थीं। उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठी महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर जांच शूरू कर दी। जालोर डीएसपी गौतम जैन व कोतवाली रामेश्वर लाल भी मौके का निरीक्षण किया।

आश्वासन के बाद माने परिजन

हादसे के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। बाद में पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलवाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए।

जालोर

राजस्थान न्यूज़

