जालोर में भीषण सड़क हादसा: शादी समारोह में शामिल होने जा रहे PWD ठेकेदार की मौत, एक साथी का टूटा हाथ

मृतक मदनलाल सुथार (फाइल फोटो-पत्रिका)
जालोर। लेटा-कानीवाड़ा मोड़ के पास रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। दो कारों की आमने-सामने की टक्कर में PWD ठेकेदार की मौत हो गई। कार में ठेकेदार के साथ उनके तीन अन्य दोस्त सवार थे। बताया जा रहा है कि सभी मानपुरा कॉलोनी, जालोर से उम्मेदपुर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकले थे। कानीवाड़ा मोड़ के पास उनकी कार की सामने से आ रही एक अन्य कार से जोरदार टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गंभीर रूप से घायल मदनलाल (51) पुत्र रामलाल सुथार, मानपुरा कॉलोनी निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। वे अपनी बहन के जेठ की पुत्री की शादी में शामिल होने जा रहे थे।
कार में सवार हनुमानाराम पुत्र केशाराम का हाथ टूट गया, जिनका निजी अस्पताल में इलाज किया गया। वहीं हेमराज सुथार और नारायणलाल को हल्की चोटें आईं।
जालोर से कानीवाड़ा मोड़ तक लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। मंगलवार और शनिवार को कानीवाड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल गुजरते हैं। सड़क पर ट्रैफिक लोड ज्यादा होने और सेफ्टी पाथ न होने के कारण पैदल यात्रियों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। 11 नवंबर को भी इसी स्थान पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कानीवाड़ा जा रही महिलाओं को एक कार ने चपेट में ले लिया था। श्रीराम कॉलोनी निवासी एक महिला का पैर कट गया था, जबकि दूसरी महिला के सिर में गंभीर चोट आई थी।
मृतक मदनलाल सुथार पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे। उनके पिता रामलाल सुथार जालोर समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व पार्षद रह चुके हैं। हादसे की सूचना मिलते ही समाज में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए।
