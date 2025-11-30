जालोर में भीषण सड़क हादसा: शादी समारोह में शामिल होने जा रहे PWD ठेकेदार की मौत, एक साथी का टूटा हाथ

जालोर से कानीवाड़ा मोड़ तक लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। मंगलवार और शनिवार को कानीवाड़ा हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल गुजरते हैं। सड़क पर ट्रैफिक लोड ज्यादा होने और सेफ्टी पाथ न होने के कारण पैदल यात्रियों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। 11 नवंबर को भी इसी स्थान पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कानीवाड़ा जा रही महिलाओं को एक कार ने चपेट में ले लिया था। श्रीराम कॉलोनी निवासी एक महिला का पैर कट गया था, जबकि दूसरी महिला के सिर में गंभीर चोट आई थी।