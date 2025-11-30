Rajasthan Crime: पेड़ पर लटके मिले शव का खुला राज, बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो भाई ने की थी हत्या

थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी दिनेश ने मृतक को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसका वीडियो भी बनाकर पिता व अन्य को भेजा था। इससे आक्रोशित होकर दिनेश ने साथियों के साथ मिलकर बंशी की हत्या कर दी। बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ पर फंदे से लटका दिया गया। दो दिन तक शव पेड़ पर लटका रहा और बाद में परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई।