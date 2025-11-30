Rajasthan Crime: पेड़ पर लटके मिले शव का खुला राज, बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो भाई ने की थी हत्या

पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। फोटो: पत्रिका
Jaipur News: गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के नांगल कलां स्थित तातेड़ा मोड़ पर आठ दिन पहले पेड़ पर लटके मिले शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना ने पूरे इलाके में भय का माहौल बना दिया था।
पुलिस उपाधीक्षक राजेश जांगिड़ ने बताया कि 22 नवंबर को नदी क्षेत्र में खेत के समीप पेड़ पर शव लटका मिला था। शव की शिनाख्त डेहर की ढाणी धोबलाई रोड इटावा भोपजी निवासी बंशीधर जाट के रूप में हुई थी। मामले में मृतक के परिजनों ने नामजद हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मृतक ने तातेड़ा मोड निवासी कालू यादव की जमीन ठेके पर ले रखी थी। बुवाई जुताई के लिए मुण्डोती बांदरसिंदरी जिला अजमेर हाल नृहसिंहपुरा कालाडेरा निवासी अजमल, उसकी पत्नी, बेटा दिनेश व उसकी पत्नी सहित चार पुत्रियां खेत पर ही रहते थे। मृतक बंशी व अजमल के कुछ दिनों पहले अनबन हो गई थी।
18 नवंबर की शाम बंशी ने अपने परिचित जीतू को फोन कर बताया कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। जब परिजन खेत पर पहुंचे तो बंशी नहीं मिला। रात करीब 11:30 बजे फोन पर मैसेज आया कि दो लोग उसे फंदे पर लटकाने की धमकी दे रहे हैं और पैसे भी छीन लिए हैं। अगले दिन भी बंशी का पता नहीं चला। 22 नवंबर की रात अजमल ने फोन कर बताया कि बंशी की तबीयत खराब है।
परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि बंशी का शव पेड़ पर लटका हुआ था। उसके हाथ आगे की ओर बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में अजमल रैगर के बेटे दिनेश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया, वह बेहद भयावह था। लोग इसे आत्महत्या समझ बैठे थे, लेकिन जांच में हत्या की सच्चाई सामने आई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी दिनेश ने मृतक को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसका वीडियो भी बनाकर पिता व अन्य को भेजा था। इससे आक्रोशित होकर दिनेश ने साथियों के साथ मिलकर बंशी की हत्या कर दी। बाद में आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ पर फंदे से लटका दिया गया। दो दिन तक शव पेड़ पर लटका रहा और बाद में परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई।
