Sikar: मां के सामने 6 मंजिला इमारत से गिरी 10 साल की बच्ची, MP से आए थे राजस्थान

इस बिल्डिंग से गिरने पर हुआ हादसा (फोटो: पत्रिका)
Girl Falls From Building In Sikar: सीकर शहर के शास्त्रीनगर में शनिवार को एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की छठी मंजिल से नीचे गिरने पर मजदूर की 10 वर्षीय मासूम बेटी की दर्दनाक मौत हो गईं। वह खेलते समय में लिफ्ट शाफ्ट से सीधे नीचे गिर गई।
जिससे सिर में चोट लगने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गई। नजदीकी लोगों ने उसे तुरंत एसके अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी।
चिकित्सकों के मृत घोषित करने पर सूचना पर पहुंची उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यहां रविवार सुबह उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा।
थानाधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि मूल रूप से MP के गुना जिले के मोहरी खुर्द निवासी पूरणमल और उसकी पत्नी कुसुम बाई मजदूरी करने के लिए राजस्थान आए थे। शाम करीब पांच बजे कुसुम शास्त्रीनगर की इसी निर्माणाधीन भवन की छठी मंजिल पर काम कर रही थी। पास ही बेटी रेखा खेल रही थी। तभी अचानक वह लिफ्ट शाफ्ट के पास पहुंचकर सीधे नीचे गिर गई।
हादसे के समय पिता पूरणमल सीकर में ही दूसरी साइट पर मजदूरी कर रहा था। मौत की खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
घटना से शास्त्रीनगर की तंग गली में छह मंजिला भवन की अनुमति व उसमें सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
दरअसल छह मंजिला भवन जहां बना है, उस सड़क की चौड़ाई 35 फीट से भी कम है। ऐसे में सकड़ी सड़क पर इतने उंचे भवन निर्माण की अनुमति को लेकर सवाल सुलगने लगे हैं। लिफ्ट शाफ्ट पर कोई सेफ्टी कवर नहीं होने से सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी भवन मालिक की गंभीर लापरवाही सामने आई है।
सुरक्षा मानकों को दरकिनार करने पर पिछले साल भी एक 12 वर्षीय मासूम एक अवैध बिल्डिंग की भेंट चढ़ गया था। 17 दिसंबर को वार्ड 41 में पतंग लूटते समय मासूम कुलदीप पांचवीं मंजिल के रोशनदान से नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गया था। मामले में स्टिल्ट के अलावा ग्राउंड लोर और दो मंजिल की अनुमति के बावजूद रेजीडेंसी में एक अतिरिक्त मंजिल होने की बात सामने आई थी।
