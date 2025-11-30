Sikar: मां के सामने 6 मंजिला इमारत से गिरी 10 साल की बच्ची, MP से आए थे राजस्थान

सुरक्षा मानकों को दरकिनार करने पर पिछले साल भी एक 12 वर्षीय मासूम एक अवैध बिल्डिंग की भेंट चढ़ गया था। 17 दिसंबर को वार्ड 41 में पतंग लूटते समय मासूम कुलदीप पांचवीं मंजिल के रोशनदान से नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गया था। मामले में स्टिल्ट के अलावा ग्राउंड लोर और दो मंजिल की अनुमति के बावजूद रेजीडेंसी में एक अतिरिक्त मंजिल होने की बात सामने आई थी।