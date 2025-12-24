Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति से पहले ही रंगीन हुआ आसमान, अठखेलियां करने लगी पतंगें

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के अभी कई दिन शेष है, लेकिन आसमान में पतंगें अठखेलियां करती नजर आने लग गई हैं। बाजारों में जगह-जगह पतंगों की बिक्री शुरू होते ही बच्चे व युवा पतंगबाजी में मशगूल होने लगे हैं। स्कूलों से आने के बाद बच्चे घरों की छतों पर पहुंचकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे है। हालांकि दुकानों पर अभी ग्राहकी कम है।