Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, 3 की दर्दनाक मौत

Car-Truck Accident In Rajasthan: मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पर रायसर और मनोहरपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने कार सवार मृतकों व घायलों को निम्स अस्पताल भिजवाया। रतनपुरा के पास हुए इस हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मृतक बीकानेर जिले के नोखा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये दौसा में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने बताया कि मनोहरपुरा से दौसा की तरफ ट्रक जा रहा था। इसी दौरान रतनपुरा के पास सामने की ओर से कार आ रही थी। ओवरटेक करने के दौरान ट्रक और कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। ओवर स्पीड के कारण ट्रक से टकराते ही कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
