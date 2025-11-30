Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, 3 की दर्दनाक मौत

मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर रतनपुरा के पास ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़ंत में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जोरदार टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Rakesh Mishra

Nov 30, 2025

Road Accident

मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Car-Truck Accident In Rajasthan: मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना पर रायसर और मनोहरपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।

घायलों को निम्स अस्पताल भिजवाया

पुलिस ने कार सवार मृतकों व घायलों को निम्स अस्पताल भिजवाया। रतनपुरा के पास हुए इस हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मृतक बीकानेर जिले के नोखा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये दौसा में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह वीडियो भी देखें

ओवरटेक के दौरान हादसा

पुलिस ने बताया कि मनोहरपुरा से दौसा की तरफ ट्रक जा रहा था। इसी दौरान रतनपुरा के पास सामने की ओर से कार आ रही थी। ओवरटेक करने के दौरान ट्रक और कार की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। ओवर स्पीड के कारण ट्रक से टकराते ही कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: पेड़ पर लटके मिले शव का खुला राज, बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो भाई ने की थी हत्या
जयपुर
Govindgarh-Murder-Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 02:56 pm

Published on:

30 Nov 2025 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, 3 की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: दौसा से दिल्ली का सफर अब होगा और आसान, कल से रोजाना दौड़ेगी नई ट्रेन

swarn-nagri-express
दौसा

Good News: सुलझ गया विवाद, अब राजस्थान में यहां बन रही 18 करोड़ से सड़क, ग्रामीणों में खुशी

Bhandarej Paplaj Mata road
दौसा

Dausa Accident: खुशियों के बीच पसरा मातम, बेटे की शादी का भात न्योतने जा रही मां की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Dausa Accident
दौसा

राजस्थान: पंचायत समिति नहीं बनी तो होगा उग्र आंदोलन, पांच दिन का दिया अल्टीमेटम

दौसा

Good News: राजस्थान में यहां 186.62 बीघा जमीन पर बनेगी नई आवासीय कॉलोनी, 80 फीट तक चौड़ी होंगी सड़कें

New-residential-colony
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.