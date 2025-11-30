Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, 3 की दर्दनाक मौत

पुलिस ने कार सवार मृतकों व घायलों को निम्स अस्पताल भिजवाया। रतनपुरा के पास हुए इस हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मृतक बीकानेर जिले के नोखा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये दौसा में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।