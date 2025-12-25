New Road: जालोर की गांव-ढाणियों के लिए बड़ी खबर, 117 नई डामर सड़कों का होगा निर्माण, खर्च होंगे 171.48 करोड़

विभाग का कहना है कि वर्तमान में 117 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जो उन सभी वंचित ढाणियों के लिए हैं, जहां कच्चे मार्गों के कारण आवाजाही मुश्किल है। दूसरा अहम पहलू यह भी है कि गांवों में पूर्व में बनी कई सड़कों की स्थिति खराब है। जो डामर सड़कें हैं, वे भी जगह-जगह से टूट चुकी हैं। वंचित गांवों तक नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पहले से बनी सड़कों की नियमित देखरेख, मरम्मत और पुनः डामरीकरण भी आवश्यक है।