24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore News: नर्मदा परियोजना से आई बड़ी खबर, 300 गांवों-कस्बों पर मंडराया संकट, जानिए पूरा मामला

सर्दी के मौसम में भी जालोर-आहोर सहित एफआर प्रोजेक्ट से जुड़े गांवों-कस्बों में जल संकट गहराया हुआ है। पावर कट और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण पंपिंग प्रभावित होने से करीब 30 प्रतिशत तक पानी की कटौती हो रही है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Dec 24, 2025

Narmada Project Update News

नर्मदा परियोजना मुख्य केनाल। फोटो- पत्रिका

जालोर। सर्दी के सीजन में भी जालोर-आहोर सहित एफआर प्रोजेक्ट से जुड़े गांवों-कस्बों में जल संकट गहराता जा रहा है। जालोर-आहोर सप्लाई चेन के मुख्य प्वाइंट बागोड़ा-उम्मेदाबाद पंपिंग स्टेशन पर वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और पावर कट के कारण यह समस्या बनी हुई है। नर्मदा परियोजना के एफआर प्रोजेक्ट से जालोर-आहोर सहित करीब 300 गांवों-कस्बों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

पिछले कई दिनों से पावर कट के चलते करीब 30 प्रतिशत तक पानी की कटौती हो रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार नर्मदा परियोजना से जालोर शहर को प्रतिदिन 80 लाख लीटर तक पानी मिलता है, लेकिन रोजाना एग्रीकल्चर लोड के दौरान 6 से 7 घंटे तक वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से पंपिंग प्रभावित होती है। पंपिंग व्यवस्थित नहीं होने से सप्लाई सिस्टम बिगड़ रहा है।

बरसात के सीजन से परेशानी

बरसात के दौरान उम्मेदाबाद स्थित जवाई नदी में तेज बहाव के कारण नर्मदा जीएसएस की सप्लाई लाइन का बिजली पोल गिर गया था। इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य रूट से बिजली आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब तक नदी क्षेत्र में नया खंभा नहीं लगाया गया है। दूसरी ओर एग्रीकल्चर सीजन के कारण बिजली का लोड बढ़ने से उम्मेदाबाद से पंपिंग और अधिक प्रभावित हो रही है।

केनाल में पूरी आपूर्ति

नर्मदा विभाग के अधिकारियों के अनुसार परियोजना की केनाल में पर्याप्त पानी उपलब्ध है और तेतरोल से पंपिंग भी पूरी क्षमता से हो रही है, लेकिन पावर कट और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इससे शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति का शेड्यूल प्रभावित हो रहा है। जालोर शहर के अधिकतर क्षेत्रों में 96 घंटे के अंतराल में पानी की आपूर्ति की जा रही है।

दो स्तरीय सप्लाई सिस्टम

जालोर शहरी क्षेत्र में नर्मदा परियोजना से सामान्य स्थिति में 24 घंटे में 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होती है, जबकि स्थानीय स्रोतों से करीब 30 लाख लीटर पानी मिलता है। जब नर्मदा परियोजना से सप्लाई प्रभावित होती है, तब स्थानीय स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाती है।

इन्होंने कहा

केनाल में पर्याप्त पानी मौजूद है, लेकिन वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से परेशानी हो रही है। उम्मेदाबाद की सप्लाई लाइन का पोल बरसात के सीजन में गिर गया था। डिस्कॉम अधिकारियों ने इसे बदलने की बात कही थी, लेकिन अब तक नहीं बदला गया है, जिससे समस्या बनी हुई है।

  • लिच्छुराम, एसई, नर्मदा पेयजल परियोजना

परियोजना अधिकारियों की ओर से समस्या की जानकारी मिली थी। विद्युत लाइन का टॉवर उपलब्ध हो गया है। लिफ्ट करवाकर उसे मौके पर भिजवाया जाएगा और विद्युत सप्लाई सिस्टम को जल्द दुरुस्त किया जाएगा।

  • नमेंद्रसिंह, एसई, डिस्कॉम जालोर

ये भी पढ़ें

Udaipur Gang Rape: बर्थ-डे पार्टी में गई IT कंपनी मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO और एग्जीक्यूटिव हेड के पति की करतूत कैमरे में कैद
उदयपुर
Udaipur gang rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 03:23 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore News: नर्मदा परियोजना से आई बड़ी खबर, 300 गांवों-कस्बों पर मंडराया संकट, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore: जालोर में प्रवासी डॉक्टर ने बनवाया पुरानी संसद जैसा स्कूल, खर्च कर दिए 7 करोड़, गांव में उत्सव का माहौल

Parliament like government school, Parliament-like government school in Jalore, Parliament-like government school in Rajasthan, Jalore News, Rajasthan News
जालोर

जालोर के गाजीपुरा गांव में बहू-बेटियां कैमरा युक्त फोन का नहीं कर सकेंगी इस्तेमाल, समाज की पंचायत का फरमान

प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो मेटा एआइ
जालोर

राजस्थान में इस रेलवे स्टेशन पर होगा हाईलेवल विस्तार, बनेगा नया ब्रिज, इस तरह से मिलेगी राहत

जालोर

Rajasthan: शादी से 5 दिन पहले युवती ने क्यों की खुदकुशी? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गुजरात से एक आरोपी गिरफ्तार

Accused Ojha Pradeep
जालोर

Rajasthan: ये है राजस्थान का सबसे अनोखा अस्पताल, यहां दिन में भर्ती मरीज रात को हो जाते हैं ‘गायब’, जानिए कैसे

District Hospital Sanchore, Sanchore News, Rajasthan News, Government Hospital, Scam in Government Hospital, Jalore News
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.