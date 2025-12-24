Jalore News: नर्मदा परियोजना से आई बड़ी खबर, 300 गांवों-कस्बों पर मंडराया संकट, जानिए पूरा मामला

बरसात के दौरान उम्मेदाबाद स्थित जवाई नदी में तेज बहाव के कारण नर्मदा जीएसएस की सप्लाई लाइन का बिजली पोल गिर गया था। इसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य रूट से बिजली आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब तक नदी क्षेत्र में नया खंभा नहीं लगाया गया है। दूसरी ओर एग्रीकल्चर सीजन के कारण बिजली का लोड बढ़ने से उम्मेदाबाद से पंपिंग और अधिक प्रभावित हो रही है।