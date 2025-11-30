Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए, प्रारंभिक सर्वे शुरू

Inland Port Project पाली। सांचौर में इनलैंड पोर्ट परियोजना के तहत कैनाल निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। यह कैनाल गुजरात के नवलखी पोर्ट से भवातड़ा-कुकड़िया सरहद तक बनाई जाएगी। लगभग 250 किलोमीटर लंबी इस कैनाल का अंतिम पॉइंट कुकड़िया होगा, जिससे पाली-जालोर जिले के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना पर करीब दस हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।