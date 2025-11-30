Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए, प्रारंभिक सर्वे शुरू

Inland Port In Rajasthan: इनलैंड पोर्ट परियोजना के तहत नवलखी पोर्ट से कुकड़िया तक बनने वाली 250 किलोमीटर लंबी कैनाल के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस कैनाल के निर्माण से पाली-जालोर क्षेत्र में आर्थिक विकास और नए रोजगार अवसरों की उम्मीद बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 30, 2025

Inland Port In Rajasthan

एआई तस्वीर

Inland Port Project पाली। सांचौर में इनलैंड पोर्ट परियोजना के तहत कैनाल निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। यह कैनाल गुजरात के नवलखी पोर्ट से भवातड़ा-कुकड़िया सरहद तक बनाई जाएगी। लगभग 250 किलोमीटर लंबी इस कैनाल का अंतिम पॉइंट कुकड़िया होगा, जिससे पाली-जालोर जिले के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना पर करीब दस हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

कैनाल की खुदाई, संरचना का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ टीमों को तैनात किया गया है। जालोर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विजेश कुमार बालेसा, नर्मदा खंड प्रथम के एक्सईएन नितिन जैन और नायब तहसीलदार वेरसीराम मेघवाल की उपस्थिति में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ।

सूखा बंदरगाह विकसित होगा

सर्वेक्षण की जिम्मेदारी मद्रास आईआईटी के एनटीसीपीडब्ल्यूसी (नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स) और ओसियन इंजीनियरिंग विभाग की टीम निभा रही है। यह टीम आधुनिक तकनीक का उपयोग कर भू-आकृति, जल प्रवाह, मिट्टी की क्षमता, कैनाल की चौड़ाई, गहराई और निर्माण से जुड़ी चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन कर रही है।

इस परियोजना की मुख्य विशेषता यह है कि नवलखी पोर्ट से सीधे कुकड़िया तक कैनाल बनने से आंतरिक क्षेत्र के लिए एक नया इनलैंड पोर्ट (सूखा बंदरगाह) विकसित होगा। इससे जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी।

व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने से पाली और जालोर जिले सहित प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। कैनाल बनने के बाद उद्यमिता, गोदाम निर्माण, परिवहन व्यवसाय, कृषि उत्पादों के निर्यात और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।

आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी

विशेषज्ञों के अनुसार, इनलैंड पोर्ट के विकसित होने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सर्वे की शुरुआत के साथ ही यह बहुप्रतीक्षित परियोजना अब धरातल पर आकार लेती दिख रही है। ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि यदि इस कैनाल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, 3 की दर्दनाक मौत
दौसा
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 03:30 pm

Published on:

30 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए, प्रारंभिक सर्वे शुरू

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali: 13 साल की मासूम साली के साथ जीजा ने किया बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी कड़ी सजा

pali rape news
पाली

Rajasthan: ‘टीचर से पूछा… कोई बुर्का पहनकर तो नहीं आता’, शिक्षा मंत्री बोले- स्कूलों में नहीं चलेगी विचित्र वेशभूषा

madan-dilawar-1
पाली

Jal Jeevan Mission : राजस्थान में गांवों को अब प्रतिदिन 155 लीटर पानी मिलेगा, 5200 करोड़ रुपए से सुधरेगी इन शहरों की जल व्यवस्था

Rajasthan now Villagers get 155 litres water per day in these cities Water supply improved with an Rs 5,200 crore
पाली

Pali Crime: पाली जिले में 13 साल की बच्ची 6 महीने की गर्भवती, अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म, आरोपी फरार

minor Girl pregnant
पाली

Pali Fire: धमाके के साथ गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, चीखने लगीं लड़कियां, कैंपस में दहशत, 3 लड़कों ने ऐसे बचाई जान

fire, fire in Pali, fire in girls hostel, Kasturba Gandhi Residential Girls Hostel, fire in Kasturba Gandhi Residential Girls Hostel, Pali News, Rajasthan News
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.