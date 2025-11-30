Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, पिता-पुत्र सहित चार की मौत

घटना की सूचना मिलते ही एसपी जयपुर ग्रामीण राशि डोगरा डूडी, एएसपी हाईवे व यातायात नारायण लाल तिवाड़ी और सीओ जमवारामगढ़ मुकेश जोशी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी के निर्देश पर एसडीएम ललित मीणा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। दुर्घटनाग्रस्त कार और कैंटर को क्रेन से रायसर थाने में खड़ा कराया गया। इस हाईवे पर पिछले 11 माह में करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है।