जयपुर

Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, पिता-पुत्र सहित चार की मौत

मनोहरपुर-दौसा नेशनल हाईवे पर रतनपुरा के पास कैंटर और कार की आमने-सामने भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जोरदार टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 30, 2025

Road Accident

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

Car-Canter Accident In Rajasthan गठवाड़ी। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर रविवार दोपहर करीब 1 बजे रतनपुरा गांव के पास एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ओवरटेक के चक्कर में कार और कैंटर में आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार पिता-पुत्र सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कार सवार अन्य पांच लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार दौसा से मनोहरपुर की ओर जा रही कार रतनपुरा गांव के पास ओवरटेक करने के चक्कर में मनोहरपुर की ओर से आ रहे कैंटर से भिड़ गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे सवार फंस गए।

ग्रामीणों ने हाईवे की दो एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर फैले खून पर मिट्टी डाल दी।

गेट तोड़कर निकाला शव

ओवरटेक करने के चक्कर में कैंटर से टक्कर होने के बाद कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद कार चालक और आगे की सीट पर बैठे भगवानराम फंस गए। ग्रामीणों ने लोहे की राड और अन्य उपकरणों से कार के दोनों गेट तोड़कर करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। हादसे में सुनील (36), सुधांशु सिंह (42) और पिता-पुत्र भगवानराम विश्नोई (50) और विकास की मौत हो गई।

एसपी ने लिया जायजा

घटना की सूचना मिलते ही एसपी जयपुर ग्रामीण राशि डोगरा डूडी, एएसपी हाईवे व यातायात नारायण लाल तिवाड़ी और सीओ जमवारामगढ़ मुकेश जोशी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जयपुर कलक्टर डॉ. जितेन्द्र सोनी के निर्देश पर एसडीएम ललित मीणा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। दुर्घटनाग्रस्त कार और कैंटर को क्रेन से रायसर थाने में खड़ा कराया गया। इस हाईवे पर पिछले 11 माह में करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है।

Updated on:

30 Nov 2025 09:20 pm

Published on:

30 Nov 2025 02:52 pm

Road Accident: मनोहरपुर-दौसा हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, पिता-पुत्र सहित चार की मौत

