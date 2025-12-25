जयपुर डिस्कॉम-टोंक रोड पर धधका ट्रांसफार्मर,100 कदम दूर थी बहुमंजिला इमारत,बड़ा हादसा टला

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम ने दीपावली से पहले शहर के बिजली तंत्र के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन महज दो महीने में ही इस रखरखाव की पोल खुलकर सामने आ गई। गुरुवार को टोंक रोड स्थित महावीर नगर में बड़ा हादसा होते-होते रह गया। यहां शाम करीब पांच बजे एक कार शोरूम और रिहायशी बहुमंजिला इमारत से करीब 100 कदम दूर स्थापित ट्रांसफार्मर से अचानक आग की लपटें उठने लगीं।
किसी ने दुर्गापुरा सहायक अभियंता धर्मेंद्र को आग लगने की सूचना दी। वे एफआरटी के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत सप्लाई बंद कराई। ट्रांसफार्मर के नीचे लगी प्लेट पर फैले तेल और कचरे को साफ कर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक महावीर नगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही।
गुरुनानकपुरा: 7 घंटे बिजली गुल
इधर क्रिसमस के दिन राजापार्क जैसे पॉश इलाके के गुरुनानकपुरा में दोपहर करीब एक बजे बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा प्रभावित रहा और घरों में क्रिसमस मना रहे लोग मायूस हो गए। डिस्कॉम इंजीनियरों को सूचना देने पर बताया गया कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है। गुरुनानकपुरा निवासी राजेश नागपाल ने बताया कि शाम सात बजे के बाद सप्लाई बहाल हुई। इस दौरान घरों में लोग परेशान रहे, वहीं आसपास की दुकानों पर लोग यूपीआइ से भुगतान भी नहीं कर सके।
रखरखाव की टेक्नीकल ऑडिट पर चुप्पी
सब डिवीजनों में बिजली तंत्र के रखरखाव की टेक्नीकल ऑडिट की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन डिस्कॉम के शीर्ष इंजीनियर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सीनियर इंजीनियरों का कहना है कि यदि टेक्नीकल ऑडिट कराई जाए तो रखरखाव की वास्तविक स्थिति सरकार के सामने आ जाएगी।
