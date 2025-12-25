25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

जयपुर डिस्कॉम-टोंक रोड पर धधका ट्रांसफार्मर,100 कदम दूर थी बहुमंजिला इमारत,बड़ा हादसा टला

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम ने दीपावली से पहले शहर के बिजली तंत्र के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन महज दो महीने में ही इस रखरखाव की पोल खुलकर सामने आ गई। गुरुवार को टोंक रोड स्थित महावीर नगर में बड़ा हादसा होते-होते रह गया। यहां शाम करीब पांच बजे एक कार शोरूम और [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

PUNEET SHARMA

Dec 25, 2025

जयपुर. जयपुर डिस्कॉम ने दीपावली से पहले शहर के बिजली तंत्र के रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन महज दो महीने में ही इस रखरखाव की पोल खुलकर सामने आ गई। गुरुवार को टोंक रोड स्थित महावीर नगर में बड़ा हादसा होते-होते रह गया। यहां शाम करीब पांच बजे एक कार शोरूम और रिहायशी बहुमंजिला इमारत से करीब 100 कदम दूर स्थापित ट्रांसफार्मर से अचानक आग की लपटें उठने लगीं।

किसी ने दुर्गापुरा सहायक अभियंता धर्मेंद्र को आग लगने की सूचना दी। वे एफआरटी के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत सप्लाई बंद कराई। ट्रांसफार्मर के नीचे लगी प्लेट पर फैले तेल और कचरे को साफ कर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक महावीर नगर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रही।

गुरुनानकपुरा: 7 घंटे बिजली गुल

इधर क्रिसमस के दिन राजापार्क जैसे पॉश इलाके के गुरुनानकपुरा में दोपहर करीब एक बजे बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा प्रभावित रहा और घरों में क्रिसमस मना रहे लोग मायूस हो गए। डिस्कॉम इंजीनियरों को सूचना देने पर बताया गया कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है। गुरुनानकपुरा निवासी राजेश नागपाल ने बताया कि शाम सात बजे के बाद सप्लाई बहाल हुई। इस दौरान घरों में लोग परेशान रहे, वहीं आसपास की दुकानों पर लोग यूपीआइ से भुगतान भी नहीं कर सके।

रखरखाव की टेक्नीकल ऑडिट पर चुप्पी

सब डिवीजनों में बिजली तंत्र के रखरखाव की टेक्नीकल ऑडिट की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन डिस्कॉम के शीर्ष इंजीनियर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सीनियर इंजीनियरों का कहना है कि यदि टेक्नीकल ऑडिट कराई जाए तो रखरखाव की वास्तविक स्थिति सरकार के सामने आ जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 11:47 pm

Hindi News / News Bulletin / जयपुर डिस्कॉम-टोंक रोड पर धधका ट्रांसफार्मर,100 कदम दूर थी बहुमंजिला इमारत,बड़ा हादसा टला

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में सीजन चरम पर, व्यवस्थाओं को सुधारने में दिखानी होगी सख्ती

जैसलमेर

दाम में हर दिन हो रहे उछाल के बाद सुहागिन की पहचान भी छीन रही है

today gold rate ratlam
रतलाम

अभाविप प्रांतीय मंत्री ने रतलाम में कहा राज्य की सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

abvp ratlam
रतलाम

ब्राह्मण विधायकों की बैठक से BJP में मचा सियासी तूफान, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिखाई सख्ती, दी कड़ी चेतावनी

bjp brahmin mla meeting row pankaj chaudhary warning up politics
मुरादाबाद

saansad khel mahotsav : बच्चे खेलों के माध्यम से देश-दुनिया में नाम रोशन करें: तोमर

विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.