जयपुर डिस्कॉम-टोंक रोड पर धधका ट्रांसफार्मर,100 कदम दूर थी बहुमंजिला इमारत,बड़ा हादसा टला

इधर क्रिसमस के दिन राजापार्क जैसे पॉश इलाके के गुरुनानकपुरा में दोपहर करीब एक बजे बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा प्रभावित रहा और घरों में क्रिसमस मना रहे लोग मायूस हो गए। डिस्कॉम इंजीनियरों को सूचना देने पर बताया गया कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है। गुरुनानकपुरा निवासी राजेश नागपाल ने बताया कि शाम सात बजे के बाद सप्लाई बहाल हुई। इस दौरान घरों में लोग परेशान रहे, वहीं आसपास की दुकानों पर लोग यूपीआइ से भुगतान भी नहीं कर सके।