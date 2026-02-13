13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

उज्जैन

महाशिवरात्रि पर रेल का बड़ा तोहफा! महाकाल के लिए चलेंगी 3 मेला स्पेशल ट्रेनें, भीड़ से मिलेगी राहत

Special Mela Trains: महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल दर्शन और कुबेरेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। उज्जैन के लिए 13 से 23 फरवरी तक तीन जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

उज्जैन

image

Akash Dewani

Feb 13, 2026

Mahashivratri 3 Special Mela Trains Announced Between Ujjain-Bhopal for Mahakal Devotees mp news

3 Special Mela Trains Announced Between Ujjain-Bhopal (फोटो- Patrika.com)

MP News: महाशिवरात्रि महापर्व पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं और सीहोर (कुबेरेश्वर धाम) जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उज्जैन से भोपाल और संत हिरदाराम नगर के मध्य तीन जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें (Special Mela Trains) चलाने का निर्णय लिया है। मंडल रेल प्रवक्ता मुकेश कुमार ने बताया कि ये ट्रेनें 13 से 23 फरवरी तक संचालित की जाएंगी।

ट्रेनों का शेड्यूल

-1. उज्जैन संत हिरदाराम नगर उज्जैन (09305/09306)

संचालनः 13 से 22 फरवरी तक प्रतिदिन ।

समयः उज्जैन से सुबह 09:00 बजे चलकर दोपहर 13:30 बजे संत हिरदाराम नगर पहुंचेगी। वापसी में वहां से दोपहर 14:30 बजे चलकर शाम 19:30 बजे उज्जैन आएगी।

स्टॉपेजः तराना रोड, मक्सी, बेरछा, कालीसिंध, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल और सीहोर।

  1. उज्जैन भोपाल उज्जैन (09307/09308)

संचालनः 13 से 23 फरवरी तक प्रतिदिन।

समयः उज्जैन से रात 21:00 बजे चलकर रात 02:10 बजे भोपाल पहुंचेगी। वापसी में भोपाल से सुबह 03:10 बजे चलकर सुबह 08:00 बजे उज्जैन आएगी।

स्टॉपेजः उपरोक्त स्टेशनों के साथ संत हिरदाराम नगर पर भी ठहराव।

  1. उज्जैन संत हिरदाराम नगर उज्जैन (09313/09314) -

संचालनः 13-22 फरवरी तक रोज समयः उज्जैन से शाम 16:00 बजे चलकर रात 21:40 बजे संत हिरदाराम नगर पहुंचेगी। वापसी में रात 22:30 बजे चलकर अगले दिन रात 2 बजे उज्जैन पहुंचेगी।

स्टॉपेजः तराना रोड, मक्सी, बेरछा, कालीसिंध, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल और सीहोर।

कोच और सुविधा

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन मेला स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य और स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। इससे कम बजट में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। (MP News)

13 Feb 2026 04:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाशिवरात्रि पर रेल का बड़ा तोहफा! महाकाल के लिए चलेंगी 3 मेला स्पेशल ट्रेनें, भीड़ से मिलेगी राहत

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

